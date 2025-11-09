11. Yargı Paketi 2025 içeriği belli oldu: Genel af var mı, infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? Yeni Yargı Paketi’nde neler var? İşte son gelişmeler

Suça sürüklenen çocuklara yeni düzenleme

Taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri, çocuk hükümlülere yönelik cezaların yeniden ele alınması oldu. Çocukları suça yönlendiren örgütlere daha ağır cezalar verilecek. Örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak. İyi halli çocukların eğitimevine ayrılmasına imkân tanınacak.





Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çocuklar için 24 yıldan 27 yıla, müebbet hapis ise 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak. Hakimlere, suçun ağırlığı ve failin geçmişine göre indirim uygulamama yetkisi verilecek.



















