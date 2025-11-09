11. Yargı Paketi 2025 içeriği belli oldu: Genel af var mı, infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? Yeni Yargı Paketi’nde neler var? İşte son gelişmeler

Türkiye’nin gündemindeki 11. Yargı Paketi için hazırlıklar sürerken milyonlarca vatandaş “genel af var mı, infaz düzenlemesi son durum nedir, Meclis’e sunuldu mu?” sorularını araştırıyor. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen yeni düzenleme; sanal bahis, trafikte yol kesme, meskun mahalde silah atma, çocukların suçtan korunması ve örgütlü suçlarda ceza artışı gibi birçok önemli başlık içeriyor. Adalet Bakanlığı çalışmalarını tamamlarken, af beklentisi yerini infaz sisteminde iyileştirme adımlarına bırakıyor.
Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen 11. Yargı Paketi, toplumsal huzuru koruma, çocukları suça sürükleyen etkenlerle mücadele ve dijital suçların önlenmesi amacıyla hazırlandı. Adalet Bakanlığı’nın son aşamaya getirdiği taslak, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak. Vatandaşların en çok merak ettiği konular ise “infaz düzenlemesi” ve “genel af” olacak.
Yeni Yargı Paketi’nde son durum
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinin taslağının milletvekillerine gönderildiğini ve teknik çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu. Henüz Meclis’e resmi olarak sunulmayan paket, Adalet Komisyonu’nun incelemesinin ardından Genel Kurul gündemine taşınacak.
Bakan Tunç, “Toplumsal huzuru bozan suçlara karşı caydırıcı önlemler, çocukların korunması ve bilişim suçlarının önlenmesi bu paketin temel öncelikleri arasında” dedi.
Suça sürüklenen çocuklara yeni düzenleme
Taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri, çocuk hükümlülere yönelik cezaların yeniden ele alınması oldu. Çocukları suça yönlendiren örgütlere daha ağır cezalar verilecek. Örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak. İyi halli çocukların eğitimevine ayrılmasına imkân tanınacak.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çocuklar için 24 yıldan 27 yıla, müebbet hapis ise 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak. Hakimlere, suçun ağırlığı ve failin geçmişine göre indirim uygulamama yetkisi verilecek.
Trafikte yol kesme ve silah atmaya ağır ceza
Yeni paket, kamu güvenliğini ilgilendiren suçlara yönelik de sertleşiyor. Trafikte yol kesme suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.
Meskun mahalde silah atma fiiline, yaralama veya ölüm olmasa bile 3 ila 5 yıl arası hapis cezası getirilecek.
Sanal bahis ve yasa dışı kumar suçlarında cezalar artırılacak; bu suçlardan elde edilen gelirlerin takibine ilişkin yeni maddeler eklenecek.
Dijital suçlar ve bilişim düzenlemeleri
Paketin önemli bölümlerinden biri, son dönemde hızla artan bilişim suçlarına yönelik.
Sosyal medya ve dijital platformlarda işlenen dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kimlik hırsızlığı gibi eylemlerde ceza sınırları yükseliyor.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı bilişim maddeleri yeniden düzenleniyor.
Sanal ortamda çocuk istismarı ve yasa dışı içerik paylaşımına karşı özel takip mekanizmaları kuruluyor.
Af ve İnfaz düzenlemesi var mı?
Kamuoyunun en çok merak ettiği “af” beklentisine dair net bir bilgi bulunmuyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “11. Yargı Paketi’nde infaz kanununa dair doğrudan bir değişiklik yok. Af düzenlemesi bu paketin içinde yer almayacak, ancak ayrı bir infaz paketi üzerinde çalışmalar sürüyor.” ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, paketin af içermediğini ancak ilerleyen dönemde infaz sistemine yönelik yeni bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini gösteriyor.
Ne zaman Meclis’e gelecek?
Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre paketin, Kasım 2025 içinde Meclis’e sunulması öngörülüyor. Komisyon süreci tamamlandıktan sonra Genel Kurul gündemine alınacak ve kabul edilirse Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Yargı reformu süreci devam ediyor
Bakan Tunç, 11. paketin ardından 12. Yargı Paketi’nin hukuk davalarıyla ilgili olacağını açıkladı. 12. paketin 41 maddeden oluşacağı ve boşanma davaları ile nafaka düzenlemelerini içereceği öğrenildi. Tunç, “Yargı reformu süreklidir. Her dönemde ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda mevzuatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.