11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, içeriği ne? 11. Yargı Paketi'nde genel af ve infaz düzenlemesi olacak mı?

YARGI, BU KARANLIK YAPILANMALARA KARŞI SESSİZ KALMAYACAKTIR

Bakan Tunç, son dönemde yeni nesil suç yapılanmaları ile karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, klasik mafya düzenlerinden farklı olan bu yapıların dijital ağlar ve sosyal medya mecraları üzerinden örgütlendiğini ve özellikle çocuklar ile gençleri hedef aldıklarını bildirdi.

Söz konusu yapıların toplumsal huzur ve devletin otoritesini zayıflatmayı amaçladığını belirten Adalet Bakanı Tunç, "Uyuşturucu, şiddet ve yasa dışı kazanç kültürünü parlak bir yaşam imgesi gibi sunan bu yapılar, aslında milletimizin huzuruna, adaletin itibarına ve devletimizin bekasına yönelmiş birer tehdittir. Gençlerimizi kendi tuzaklarına çekmek, onları suçla tanıştırmak ve topluma karşı sorumsuz bir gelecek inşa etmek, bu yapıların esas hedefidir." diye konuştu.

"Yargı, bu karanlık yapılanmalara karşı sessiz kalmayacaktır." diyen Bakan Tunç, hukukun bütün imkanlarıyla suçun ve suçlunun karşısında duracağını kaydetti.

Bakan Tunç, "Adalet erdemini ve kudretini her alanda gösterecektir.

Gençlerimizi kandıran, toplumun huzurunu zehirleyen, devletimizin otoritesine meydan okuyan hiçbir yapılanma, Türk yargısının kararlı iradesi karşısında tutunamayacaktır." değerlendirmesini paylaştı.

Son yıllarda özellikle bilişim sistemleri ve telefonlar üzerinden yapılan dolandırıcılık fiillerinde artış görüldüğünü, yaşlıların hedef alındığını anlatan Bakan Yılmaz Tunç, "Bu tür eylemlere karşı devletin eli tereddütsüz şekilde inmeli, adalet gecikmeden tecelli etmelidir. Hiçbir dolandırıcının, hiçbir fırsatçının, hiçbir suistimalcinin adaletin elinden kurtulmaması gerekir. Bu kapsamda 11. Yargı Paketi'ni milletvekillerimizin takdirine arz ettik." ifadelerini kullandı.