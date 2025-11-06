11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DUYURULAR: 11. yargı paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı, TBMM'ye sunuldu mu?

İnfaz düzenlemesiyle ilgili gelişmeler, 11. Yargı Paketi kapsamında gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamaları sonrasında taslak metnin milletvekillerine gönderildiği belirtildi. AK Parti tarafından hazırlanan düzenlemeye göre, 15 yaşını geçmiş ancak 18 yaşını doldurmamış kişiler için ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 27 yıla çıkarılacak. Peki 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi TBMM’ye sunuldu mu?

Yargı Paketi ve infaz düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmeleri merak konusu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamanın ardından, düzenlemeye dair taslağın milletvekillerine gönderildiği bildirildi. Taslakta, 15-18 yaş arası hükümlüler için ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezalarının üst sınırının 27 yıla yükseltilmesi dikkat çekti. Peki, 11. Yargı Paketi ne zaman TBMM'ye sunulacak, infaz düzenlemesi çıkacak mı?

11. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI, MECLİS'E SUNULDU MU? 11. Yargı Paketi'ne dair açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanlığıyla konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? 11. yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

11. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. yargı paketi ile ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." ifadelerini kullandı. Bakan Tunç meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması gibi önemli düzenlemelerin 11. yargı paketinde yer aldığını açıklamıştı.