15 bin yeni öğretmen ataması hangi branşta olacak? 24 Kasım MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan dağılımı

15 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci bugün itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden 21 Kasım’a kadar yapılacak. Bu atamanın ardından bundan böyle sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek. 24 Kasım’da MEB ailesine 15 bin yeni öğretmen daha dahil olacak. Peki 15 bin yeni öğretmen ataması hangi branşta olacak? İşte sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan dağılımı.
Öğretmen adaylarının beklediği tercih süreci 17 Kasım itibariyle resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik takvimine göre adaylar, tercih işlemlerini elektronik ortamda e-Devlet şifreleriyle tamamlayacak. Başvurular 21 Kasım’a kadar erişime açık olacak. Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Tercih süreci, yalnızca elektronik ortamda yürütülecek ve hiçbir il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğünde onay işlemi yapılmayacak.
Branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan’da ilan edildi. 23 Haziran-20 Ağustos tarihlerinde yapılan sözlü sınavların sonuçları, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’sinin dikkate alındığı hesaplamayla 29 Ağustos’ta açıklandı.
Tercihlerin sona ermesinin ardından atamalar 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılacak. Ataması kesinleşen öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının bitmesiyle 19 Ocak 2026’dan itibaren görevlerine başlayacak.
15 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması hangi branşta olacak?
15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.