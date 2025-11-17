15 bin yeni öğretmen ataması hangi branşta olacak? 24 Kasım MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan dağılımı

15 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması hangi branşta olacak?

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.