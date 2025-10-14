1999 sonrası SGK'lı olanlar turnayı gözünden vurdu! 7200 günle erken emeklilik kadın erkek gün yaş prim tablosu

2008 yılında sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında toplanmasıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı SGK bünyesinde birleştirilse de, emeklilik şartlarındaki eşitsizlikler günümüze dek devam etti. Özellikle Bağ-Kur’lular, 9 bin prim günü şartı nedeniyle SSK’lılara kıyasla 5 yıl daha geç emekli olabiliyor. Bu durum, hem sosyal adalet hem de prim yükü açısından eleştirilere neden oluyor. Gündemdeki yeni düzenleme, Bağ-Kur’lular için prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirerek SSK ile eşitlemeyi hedefliyor. Böylece küçük esnaf, çiftçi ve kendi adına çalışan milyonlarca kişi 5 yıl daha erken emeklilik hakkı elde edecek. Bu adım, özellikle düşük gelirli ve ilerleyen yaşına rağmen prim ödemeye devam eden vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak.