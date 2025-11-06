2025 - 2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuru süreci her yıl genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar sürüyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

2025-2026 yılı için başvuruların Ekim 2025’te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Kesin tarihler her yıl Eylül ayı sonunda ABD yetkilileri tarafından duyurulacak.



