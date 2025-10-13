Yeni Şafak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? Okullar tatil mi? İşte resmi tatil takvimi

19:3813/10/2025, Pazartesi
Cumhuriyet’in 102. yılı yaklaşırken milyonlarca kişi "29 Ekim tatil mi, kaç gün tatil olacak? Üniversiteler, okullar tatil mi?" sorularının yanıtını araştırıyor. Bu yılki takvim düzeni ile tatil süresinin uzayabileceğini gösteriyor. İşte 2025 Cumhuriyet Bayramı tatil planlarını etkileyecek o detay...

Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı yaklaşırken milyonlarca kişi “29 Ekim 2025 tatil mi?”, “28 Ekim yarım gün mü?” sorularını araştırıyor. Resmî Gazete’de yer alan bilgilere göre Cumhuriyet Bayramı bu yıl da resmî tatil olacak. İşte, 2025 Cumhuriyet Bayramı tatil günleri, okulların durumu ve tatil süresi...

29 EKİM 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923’ün yıldönümü olan 29 Ekim 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye genelinde coşkulu kutlamalar, fener alayları, konserler ve resmî törenlerle Cumhuriyet’in 102. yılı kutlanacak.


Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre 29 Ekim, Türkiye’de tam gün resmî tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar, belediyeler, noterler ve okullar kapalı olacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Kanuna göre Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlıyor. Bu nedenle 28 Ekim Salı günü öğleden sonra kamu kurumlarında ve okullarda mesai yapılmayacak. Özel sektörde de çoğu işyeri çalışanlarına yarım gün izin uygulayacak.


Bu durumda tatil planı yapmak isteyenler için 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim tam gün birleştiğinde toplamda 1,5 günlük resmî tatil oluşuyor.

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 29 Ekim günü tüm okullar kapalı olacak. 28 Ekim’de ise öğrenciler için yalnızca sabah dersleri yapılacak, öğleden sonra eğitim olmayacak.


Üniversitelerde de yarım gün uygulaması geçerli olacak; bazı fakültelerde sabah dersleri yapılabilir ancak öğleden sonra tüm dersler tatil sayılacak.

4,5 GÜNLÜK KÖPRÜ TATİLİ MÜMKÜN


29 Ekim’in Çarşamba gününe denk gelmesi, çalışanlar arasında “köprü tatil” beklentisini de artırdı.


Eğer kurumlar 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günleri için izin verilirse, tatil süresi hafta sonuyla birleşip 4,5 güne kadar uzayabilecek.


Bu da sonbaharın son günlerinde kısa bir tatil planı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

