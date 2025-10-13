29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? Okullar tatil mi? İşte resmi tatil takvimi

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Kanuna göre Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlıyor. Bu nedenle 28 Ekim Salı günü öğleden sonra kamu kurumlarında ve okullarda mesai yapılmayacak. Özel sektörde de çoğu işyeri çalışanlarına yarım gün izin uygulayacak.





Bu durumda tatil planı yapmak isteyenler için 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim tam gün birleştiğinde toplamda 1,5 günlük resmî tatil oluşuyor.