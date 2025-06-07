Dolandırıcılık suçundan cezaevine giren ve 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı. Anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan ile gündeme gelen hastalığın ayrıntıları merak ediliyor. Anoreksiya nervoza nedir, tehlikeli bir hastalık mı? Anoreksiya nervoza belirtileri ve tedavisi nedir? İşte konuya ilişkin detaylar....
Kamuoyunda sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Nihal Candan'ın "anoreksiya" hastalığı nedeniyle 29.5 kiloya kadar düştüğü açıklandı. Peki, anoreksiya nedir? Hangi belirtilerle ortaya çıkar ve bu hastalık nasıl tedavi edilir?
Anoreksiya nervoza nedir?
Tıpta "anoreksiya nervoza" olarak adlandırılan anoreksiya, ciddi bir yeme bozukluğudur. Kişi, kilo alma korkusuyla aşırı kısıtlı beslenir, kendisini olduğundan kilolu görür ve zamanla hayati risk taşıyacak kadar kilo kaybeder. Genellikle genç kadınlarda görülse de erkekleri ve farklı yaş gruplarını da etkileyebilir.
Anoreksiya nervoza belirtileri nelerdir?
Uzmanlara göre anoreksiyanın başlıca belirtileri şunlardır:
Sürekli kilo alma korkusu
Aşırı zayıflık
Yemek yeme reddi veya öğün atlama
Aynada kendini kilolu görme (vücut algı bozukluğu)
Sürekli kalori hesaplama veya aşırı egzersiz yapma
Saç dökülmesi, cilt kuruluğu, adet düzensizliği
Depresyon, kaygı bozuklukları
Anoreksiya nervoza tedavisi nedir?
Anoreksiya, sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu nedenle tedavi süreci çok yönlü olmalıdır. Uzmanlar, tedavide şu adımların kritik olduğunu belirtiyor:
Psikolojik destek ve terapi (özellikle bilişsel davranışçı terapi)
Beslenme danışmanlığı
Aile desteği
Gerekirse hastanede yatarak tedavi
Vücut algısının yeniden yapılandırılması
Anoreksiya nervoza neden olur?
Anoreksiya nervozanın kendine özgü bir nedeni yoktur. Ergenlik döneminde görülen bir hastalık olan anoreksiyanın gençlerin ergenlik değişimlerine uyum sağlamada karşılaştığı gülüklerden dolayı ortaya çıktığı söylenebilir. Çevresel, psikolojik ve biyolojik faktörlerin bir araya gelmesi sonucu ilerleyen hastalık tedavi edilmediğinde hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilir.
Nihal Candan'ın sağlık durumu nasıl?
Tasarımcı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Candan’ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan Kerimoğlu, Candan'ın 29,5 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.
Kerimoğlu daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bahar Candan ile konuştum, çok kötü o da. Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim. Tek isteği dua." ifadelerini kullanmıştı.
Anoreksiya nasıl tedavi edilir?
Anoreksiya hastalığının seviyesine göre tedavi şekilleri uygulanmaktadır. Bu rahatsızlığın tedavisinde hastalığın seyrine göre diğer tıbbi dallarla ortak bir tedavi süreci uygulanabilmektedir. Hastalığın kabullenilmesinin ardından psikolojik destek alınmaktadır. Anoreksiya nervoza hastalarının tıbbi beslenme tedavisinde genel olarak tedavinin odak noktası hastanın yeme alışkanlıkları, vücut ağırlığı ve vücut şekli üzerinedir.
Beslenme tedavisinin amacı, beslenmenin iyileştirilmesidir. İyileşme göstergeleri, sağlıklı bir vücut ağırlığına ulaşmayı ve korumayı, yeme düzenlerinin normalleşmesini, açlık -tokluk algıları ile yetersiz beslenmeden etkilenen biyolojik ve psikolojik fonksiyonlarının düzeltilmesini içerir. Anoreksiya hastalığında ciddi kilo kayıpları yaşanmış ve dengesiz beslenme sonucu farklı sağlık problemleri doğmuşsa; beslenme ve diyet, iç hastalıkları, psikiyatri gibi tıbbi alanlardan yardım gerekli görülebilmektedir.
Tedavi süresi kişinin tedaviye olumlu yanıt vermesiyle doğru orantılıdır. Tek tip bir tedavi yönteminin olmadığı yeme ve beslenme bozukluklarında farmakolojik tedavi, psikoterapi, beslenme tedavisi hastaya ve hastalığa özgü yapılandırılmalı ve uygulanmalıdır.