HANGİ ANDROİD TELEFONLAR 5G DESTEĞİ SUNUYOR?

Android ekosisteminde 5G uyumlu model sayısı oldukça fazladır. Özellikle Samsung, Xiaomi ve diğer büyük üreticiler, amiral gemisi ve orta segment cihazlarının çoğunu 5G ile donatmıştır.

Samsung Galaxy Serisi

Samsung, en geniş 5G model yelpazesine sahip markalardan biridir.

Galaxy S Serisi (Amiral Gemisi): Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri.

Galaxy Z Serisi (Katlanabilir): Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni çıkan tüm katlanabilir modeller.

Galaxy A ve M Serisi (Orta Segment): Model isminin sonunda "5G" ibaresi bulunan çoğu cihaz (Örn: Galaxy A56 5G, A36 5G, M33 5G, M55 5G vb.).



















