Türkiye, 1 Nisan 2026’da 5G’ye geçmeye hazırlanıyor. 5G teknolojisi, mobil iletişimde devrim yaratan, hız, bağlantı kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle fark yaratan beşinci nesil kablosuz haberleşme standardıdır. Her telefon 5G’ye uygun mu, bu teknoloji internet hızını nasıl etkileyecek? Türkiye'de hangi telefonlar 5G'ye uyumlu? Günlük yaşamda yeni internet hızı neleri değiştirecek? Türkiye'de hangi telefonlar 5G'ye uyumlu? İşte iOS ve Android 5G uyumlu telefonlar listesi 2025
5G TEKNOLOJİSİ NEDİR?
5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti (5G), 4G teknolojisinin gelişmiş halidir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa Birliği tarafından standartları 2020 yılında tamamlanmış ve ticari kullanıma açılmıştır. 5G, saniyede gigabit düzeyinde hızlara ulaşabilen, aynı anda milyonlarca cihazı birbirine bağlayabilen ve gecikme süresini 1 milisaniyeye kadar düşürebilen bir teknolojidir.
5G'nin Temel Özellikleri
Yüksek Hız: 1 ila 10 Gbps arasında veri transferi.
Düşük Gecikme Süresi: Yaklaşık 1 milisaniye (ms).
Yüksek Kapasite: Aynı anda çok daha fazla cihazın bağlantısı.
Daha Geniş Frekans Aralığı: 700 MHz, 3.5 GHz gibi bantlarda yüksek veri taşıma kapasitesi.
Düşük Enerji Tüketimi: Daha verimli bağlantı ve akıllı cihaz uyumu.
HANGİ APPLE (iOS) TELEFONLAR 5G DESTEĞİ SUNUYOR?
Apple, 5G teknolojisine geçişi iPhone 12 serisiyle başlatmıştır ve bu tarihten sonra piyasaya sürülen tüm ana modellerde 5G desteği standart olarak yer almaktadır.
iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri
iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen iPhone SE modelleri de 5G teknolojisini desteklemektedir.
HANGİ ANDROİD TELEFONLAR 5G DESTEĞİ SUNUYOR?
Android ekosisteminde 5G uyumlu model sayısı oldukça fazladır. Özellikle Samsung, Xiaomi ve diğer büyük üreticiler, amiral gemisi ve orta segment cihazlarının çoğunu 5G ile donatmıştır.
Samsung Galaxy Serisi
Samsung, en geniş 5G model yelpazesine sahip markalardan biridir.
Galaxy S Serisi (Amiral Gemisi): Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri.
Galaxy Z Serisi (Katlanabilir): Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni çıkan tüm katlanabilir modeller.
Galaxy A ve M Serisi (Orta Segment): Model isminin sonunda "5G" ibaresi bulunan çoğu cihaz (Örn: Galaxy A56 5G, A36 5G, M33 5G, M55 5G vb.).
Xiaomi, Redmi ve POCO Serileri
Fiyat-performans segmentinde de birçok 5G uyumlu model sunulmaktadır.
Xiaomi Ana Seri: Xiaomi 12, 13 ve 14 Serileri (Pro ve Ultra modeller dahil).
Redmi Note Serisi: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi model adında 5G ibaresi olan üst düzey Note cihazları.
POCO Serisi: POCO F Serisi (F5, F6 vb.) ve POCO X Serisinin yeni nesil 5G destekli modelleri.
Diğer Önemli Android Markaları
Huawei: P40 ve Mate 40 Serisi gibi eski amiral gemisi modeller (Yeni nesil modellerde 5G modem kısıtlamaları bulunabilmektedir).
OPPO / Vivo / Honor / Realme: Bu markaların son 2-3 yıl içinde piyasaya sürdüğü, özellikle orta-üst ve amiral gemisi segmentindeki tüm modelleri (Örn: Honor 90 5G, Vivo V Serisi 5G, Realme GT Serisi vb.) yaygın olarak 5G desteği sunmaktadır.
5G'NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TESTLER
Kasım 2016’da Samsung ve Çin Mobil Araştırma Enstitüsü (CMRI) tarafından yapılan testlerle 5G prototip denemesi başarıyla tamamlanmıştır. Ardından birçok ülke, 5G ağlarını test etmeye başladı. Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ilk 5G testleri 2019 yılında gerçekleştirildi. 2020’li yılların başında ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sınırlı kapsamda 5G deneyimi sunuldu.
5G HIZ DEĞERLERİ
Gerçek şebekelerde 4.7 Gbit/sn hızına, laboratuvar ortamlarında ise 7.5 Gbit/sn hızına ulaşılmıştır. 5.5G teknolojisi ile (2025-2030 yılları arasında) bu hızların 20 Gbit/sn indirme (download) ve 10 Gbit/sn yükleme (upload) seviyelerine çıkarılması hedeflenmektedir.
Teknoloji İndirme Hızı Yükleme Hızı Gecikme Süresi
4G (LTE) 100 Mbps 50 Mbps 50-100 ms
5G 1-10 Gbps 1-5 Gbps 1-10 ms
5.5G (hedef) 20 Gbps 10 Gbps <1 ms
5G ÜCRETLİ Mİ?
5G için ayrıca bir ücret ödenmez. 5G uyumlu SIM kart yoksa, operatörlerin mağazalarından ücretsiz temin edilebilir. 5G SMS ile iptal edilebilir.