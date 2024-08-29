9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'ten geçecek? 4-4 ceza indirimi, genel af...

"9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'ten geçecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9. Yargı Paketi, Türkiye'de hukuk sistemine önemli değişiklikler getirmesi beklenen bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bu paketin içeriği ve yasalaşma süreci hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin bazı detayları hakkında açıklamalarda bulunmuştu ve paketin TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçtiği belirtiliyor. Ancak, henüz TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilmesi bekleniyor.

1 / 8 "9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'ten geçecek? 4-4 ceza indirimi, genel af düzenlemede yer alıyor mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9. Yargı Paketi, Türkiye'de hukuk sisteminde önemli değişiklikler yapmayı hedefleyen bir düzenleme olarak merakla bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin içeriği hakkında açıklamalarda bulundu, ancak bu paket henüz Meclis'ten geçmedi. Paket, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi ve şimdi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

2 / 8 9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? 9. Yargı paketinden de bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

3 / 8 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ Soyadı düzenlemesi yapılacak Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek. Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek. Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek. Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek. Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek. Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

4 / 8 YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI? Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.

5 / 8 İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi: TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor. Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

6 / 8 KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

7 / 8 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.