A101 16 Ekim aktüel kataloğu bugün raflarda yerini aldı. Müşterilerine hesaplı alışveriş imkanı sağlayan A101’de kampanyalı ürünler belli oldu. Çamaşır makinesinden, televizyona, elektrikli bisikletten oyuncu koltuğuna, IPL lazer epilasyon cihazından çeşit çeşit oyuncaklara kadar onlarca farklı ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. Tabureli dijital bateri seti 10.999 TL, çekiç aksiyonlu 88 tuşlu dijital piyano 17.999 TL, tam boy keman 2.499 TL’den satılacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel kataloğu ve fiyat listesi.
A101 16 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
- Elektrikli Moped 39.990 TL
- 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL
- Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
- Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 46.490 TL
- Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.599 TL
- Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.999 TL
- Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL
- Çamaşır Makinesi 10 KG 14.599 TL
65" UHD VIDAA Tv 24.999 TL
Powerbank 5.000 mAh 599 TL
Kablosuz Şarj Standlı Masa Lambası 349 TL
55' 4K UHD Led Dolby Athos Smart Tv 21.999 TL
40' FHD Android 13 Smart Led Tv 7.499 TL
Bluetooth Kulaklık 329 TL
- Tabureli Dijital Bateri Seti 10.999 TL
- Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 17.999 TL
- Tam Boy Keman 2.499 TL
- IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL
- 8 Başlıklı Saç Şekillendirici 5.999 TL
- EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 749 TL
- Epilasyon Seti 649 TL
- Manikür Seti 349 TL
- LED Oje Kurutucu 299 TL
- Ayak Masaj Aleti 279 TL
- LED Makyaj Aynası 279 TL
- Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 599 TL
- Silikon Yastık 199 TL
- İkiz Balık Tavası 499 TL
- Makarna Tabağı 99,50 TL
- Silikon Servis Gereçleri 89,50 TL
- Kaydırmaz Tepsi 79,50 TL
- Rendeli Saklama Kabı 199 TL
- Kaşıklı Yoğurt Kabı 42,50 TL
- Kapaksız Kavanoz 1000 cc 19,50 TL
- Oyuncu Masası 1.999 TL
- Oyuncu Koltuğu 2.799 TL
- Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL
- Şemsiye 219 TL
- Yedekli Tüy Toplama Rulosu 125 TL
- Sofra Bezi 99,50 TL
- Dokuma Halı 120x180 cm 999 TL
- Oyuncak Eğlenceli Ördekler 399 TL
- Oyuncak Denizaltı Evi 169 TL
- Eğitici Kutu Oyunu Çarpmaca 649 TL
- Çıkartmalı Etkinlik Kitabı 59,50 TL
- Oyuncak Alisa'nın Çamaşır Makinesi 159 TL
- Kutu Oyunu Balık Avı 99,50 TL
- Oyuncak Pilli Robot 429 TL
- Katlanır Taşıma Arabası 2.999 TL
- Şarjlı Lazer Metre 999 TL
- Titreşimli Zımpara Makinesi 999 TL
- Sıcak Hava Tabancası 749 TL
- Şarjlı Vidalama 999 TL
- 110 Parça Hobi Seti 899 TL
- Multi Başlıklı Profesyonel Şarjlı Vidalama 1.249 TL