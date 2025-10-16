A101’de yeni haftanın aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Mutfak ürünlerinden, elektronik malzemelere, elektrikli bisikletten, televizyona, çay tabağından oyuncak çeşitlerine kadar farklı ürünler satışa sunulmaya hazırlanıyor. A101 markette herkesin merakla beklediği oyuncu masası 1.999 TL, oyuncu koltuğu 2.799 TL, IPL lazer epilasyon cihazı 1.999 TL ve 8 başlıklı saç şekillendirici 5.999 TL’den satışa sunulacak. İkiz balık tavası 499 TL, makarna tabağı 99,50 TL ve kaydırmaz tepsi TL’den satılacak. Peki A101’de bu Perşembe neler var? İşte, A101 16 Ekim Perşembe aktüel indirimleri.