ABD Merkez Bankası’ndan kritik hamle mi geliyor? Tarih netleşti: Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Piyasalar gözünü Amerika Merkez Bankası’nın ekim ayı faiz kararına çevirdi. Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapması neredeyse kesin olarak öngörülmekte. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları için büyük önem taşıyan kararın açıklanacağı tarih ve saat belli oldu. Peki Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2025 Ekim ayı, küresel ekonomi açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararları, piyasalarda yön belirleyici olacak. Fed’in faiz politikası, doların küresel seyri ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde doğrudan etkili olacak. Yurt içinde ise TCMB’nin alacağı karar, enflasyon beklentileri, kredi faizleri ve yatırımcı güveni açısından kritik görülüyor.
Uzmanlara göre, Ekim ayında Fed’in politika faizinde 25 baz puanlık yeni bir indirime gitmesi bekleniyor. Bu adımın, hem ekonomik büyümeyi destekleme hem de finansal istikrarı koruma hedefleri doğrultusunda atılabileceği ifade ediliyor. Peki, 2025 Ekim ayı Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve piyasalara etkisi nasıl olacak? Gözler şimdi bu önemli toplantılarda.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (Fed), bir sonraki faiz kararını 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde açıklayacak.
AMERİKA MERKEZ BANKASI FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?
Merkez Bankası faiz kararın resmi olarak duyurulması ise 29 Ekim 2025 saat 21.00'de yapılacak.
FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği (NABE) toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanabileceğini belirtti. Powell, ülke ekonomisine dair değerlendirmesinde, "Enflasyon hâlâ yükselişte ve bu durumun uzun süre devam etme riski var. Ancak iş gücü piyasası şu anda önemli ölçüde aşağı yönlü riskler sergiliyor," ifadelerini kullandı.
Powell'ın açıklamaları, piyasalarda risk iştahını artırırken, Fed'in politika faizinde gevşeme olasılığını da güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in Ekim ve Aralık toplantılarında faizleri 25'er baz puan düşürmesini büyük ölçüde kesin olarak öngörürken, 2026 yılı boyunca toplam üç faiz indirimi yapılacağı beklentisi de güç kazandı.
Ayrıca geçen hafta yayımlanan Fed'in Bej Kitap raporunda, düşük ve orta gelirli hanelerin artan fiyatlar ve ekonomik belirsizlik karşısında indirim ve kampanyalara yönelmeye devam ettiği vurgulandı. Raporda, yüksek tarifeler ve zayıflayan genel talep nedeniyle ekonomik koşulların hâlâ zorlayıcı olduğu kaydedildi.
EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4–4,25 aralığına çekti ve yılın ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.