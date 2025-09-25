Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler CTE’de

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler CTE’de

14:0425/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?</u></em></strong></p>
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı’nın 5 bin personel alımı kapsamında süreç tamamlandı. Bu kapsamda; 1500 zabıt kâtibi, 3172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli için başvurular alınmış oldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesindeki alımlar için adaylar, 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yaptı. Şimdi gözler, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, CTE personel alımı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

Adalet Bakanlığı, 5 bin personel alımı kapsamında 1500 zabıt katibi, 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli için başvuruları 1-15 Ağustos tarihleri arasında sonlandırdı. CTE alımlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylar sonuçlara kilitlendi. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları merakla beklenirken, sınav ve mülakat süreçleri için geri sayım başladı. Peki CTE sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması gerekiyor. Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.

İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Personel alımı sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI OLACAK MI?

Sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak adayların listesi, kadrolar ve başvurulan il/komisyonlara göre ilan edilecek. İlan edilen kadro sayısının her öğrenim düzeyinde üç katı kadar aday sınava çağırılacak.

Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava girmeye hak kazanacak. Adaylara ayrıca bireysel bir tebligat yapılmayacağı için duyuruların düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.

#Adalet Bakanlığı
#Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları
#CTE sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASELSAN hissesi ne kadar? Savunma sanayii devi ASELSAN tarihe geçti