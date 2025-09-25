Adalet Bakanlığı’nın 5 bin personel alımı kapsamında süreç tamamlandı. Bu kapsamda; 1500 zabıt kâtibi, 3172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli için başvurular alınmış oldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesindeki alımlar için adaylar, 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yaptı. Şimdi gözler, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, CTE personel alımı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması gerekiyor. Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak.
Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.
İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Personel alımı sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI OLACAK MI?
Sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak adayların listesi, kadrolar ve başvurulan il/komisyonlara göre ilan edilecek. İlan edilen kadro sayısının her öğrenim düzeyinde üç katı kadar aday sınava çağırılacak.
Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava girmeye hak kazanacak. Adaylara ayrıca bireysel bir tebligat yapılmayacağı için duyuruların düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.