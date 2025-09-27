ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON SON DAKİKA YENİ TUTAR: Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, tarihler açıklandı mı?

Uzun süredir beklenen promosyon anlaşması Adalet Bakanlığı ve Vakıfbank arasında sağlandı. Protokole göre, bakanlık çalışanlarına 99 bin 500 liralık ödeme tek seferde yapılacak. Çalışanların merak ettiği konu ise ödemelerin hangi tarihte yatırılacağı oldu.