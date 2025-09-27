ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON SON DAKİKA YENİ TUTAR: Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, tarihler açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında promosyon protokolü imzalandı. Anlaşma kapsamında bakanlık personeline tek seferde 99 bin 500 lira ödeme yapılacak. Şimdi ise gözler, promosyon ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi.
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 NE ZAMAN YATACAK?
Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi tek sefer halinde, herkese eşit olarak yatırılacak. Adalet Bakanlığı promosyonlarında herhangi bir kesinti olmayacak. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada 30 Eylül 2025 tarihine kadar ödemelerin yapılacağı aktarıldı. Promosyon ödeme günlerine ilişkin ayrıca bir bilgilendirme bulunmuyor.
ADALET BAKANLIĞI PROMSOYON SORGULAMA
Adalet Bakanlığı promosyon tutarının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler, Vakıfbank müşteri hizmetleri ( 0850 222 0724) aracılığıyla gerekli bilgileri edinebilir. Alternatif olarak sorgulama işlemleri Vakıfbank'ın mobil uygulaması veya internet bankacılığıyla aracılığıyla yapılabilir.
FAİZSİZ NAKİT AVANS İMKANI
Promosyon ödemelerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı çalışanlarına 100 bin liraya kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkanı sunulacak. Nakit avanstan gerekli şartları sağlayan adaylar yararlanabilecek. Nakit avans kullanma şartlarını taşımayanlar ise faydalanamayacak. Faizsiz nakit avanstan yararlanmak isteyenler müşteri hizmetleri aracılığıyla bilgi alabilirler.