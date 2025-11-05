Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları için başvurular başladı. Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat), 2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. Sınava katılacak adaylar da aramalarını hızlandırdı. Peki, Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN? 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat), 2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı), 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.