2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (hakimlik/savcılık) başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılacak?

15:215/11/2025, Çarşamba
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları için başvurular başladı. Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat), 2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. Sınava katılacak adaylar da aramalarını hızlandırdı. Peki, Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat), 2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı), 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvurular, 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını saat 14.20'den itibaren elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



