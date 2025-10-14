AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı ve başvuru tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı kapsamında toplam 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bu kapsamda, ilk etapta yapılan 15 bin öğretmen ataması KPSS puanıyla tamamlanırken, kalan 10 bin atama ise yeni sistem olan Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre yapılacak. Bakan Yusuf Tekin, kamuoyunun merakla beklediği AGS takvimiyle ilgili tarih verdi ve sürecin kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

2 /6 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akademiye Giriş Sınavıyla yapılacak 10 bin öğretmen atamasına dair aralık ayını işaret etti. 15 bin öğretmen atamasında atama süreci 14 Kasım günü tamamlanacak. 10 bin alıma dair ise branş dağılımları aralık ayında duyurularak başvuru süreci başlayacak. Tekin, özel eğitim konusunda ciddi bir açık olduğunu ifade ederek 10 bin alımda da özel eğitim alanına öncelik verileceğini bildirdi.

3 /6 KPSS İLE 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİ 15 bin öğretmen ataması başvuruları 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında alındı. Sözlü sınava katılacak adayların ilanı ise 7 Mayıs günü ilan edildi. Mülakat sonuçları 30 Ağustos'ta açıklanmıştı. İtirazlar da 1-5 Eylül günleri arasında yapıldı.

15 bin öğretmen atamasında belirlenen branşlar ve bunların dağılımı şöyle olmuştu: - Adalet 1 - Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 - Almanca 23 - Arapça 51 - Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3 - Beden Eğitimi 190 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64 - Bilişim Teknolojileri 95 - Biyoloji 27 - Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3 - Coğrafya 32 - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5 - Denizcilik / Gemi Makineleri 6 - Denizcilik / Gemi Yönetimi 8 - Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802 - El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19 - El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1 - Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14 - Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11 - Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

- Farsça 1 - Felsefe 41 - Fen Bilimleri 267 - Fizik 61 - Gemi Yapımı / Yat İnşa 1 - Gıda Teknolojisi 5 - Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45 - Görsel Sanatlar 175 - Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12 - Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1 - Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6 - Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8 - Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3 - İlköğretim Matematik 162 - İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47 - İngilizce 757 - İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1 - İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2 - İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 6 - Kimya / Kimya Teknolojisi 49 - Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13 - Kuyumculuk Teknolojisi 13 - Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1 - Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1 - Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29 - Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1