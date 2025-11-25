Yıl sonuna yaklaşırken, milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündeminde site ve apartman aidatlarına gelecek zamlar yer alıyor. CNN Türk'e konuşan uzman konuk, 2026 yılı için site aidatlarına yüzde 40 civarında bir artış beklendiğini açıkladı.
Aidat zamlarının belirlenmesinde en önemli kalemin asgari ücret olduğu belirtildi. Asgari ücrete yapılacak zam, personel giderleri ve masraflar üzerinden aidat oranlarına doğrudan yansıyor. Bunun yanı sıra, teknik servis, elektrik, su, peyzaj, bakım-onarım ve temizlik ürünleri giderlerindeki artışlar da aidatlara etki eden diğer kalemler arasında yer alıyor.
Aidat Kirayı Geçemez Kuralı ve Yeni Yasa Yolda
Uzman, aidatlarla ilgili en çok şikayet edilen konunun "fahiş zamlar" olduğunu ve kirayı aşan aidatların ciddi mağduriyet yarattığını vurguladı. "Aidat kirayı geçemez" kuralının altını çizen uzman, bu kuralın uygulanma şeklini şu şekilde açıkladı:
Eğer ödenen kira 10.000 TL, aidat ise 12.000 TL ise, kiracı yalnızca 10.000 TL'lik kısmı öder.
Kiranın üzerindeki 2.000 TL'lik farkı mülk sahibi (ev sahibi) ödemek zorundadır.
Öte yandan, aidatlardaki denetimsizlik ve kaçakların önüne geçmek için önemli bir yasal düzenleme bekleniyor. Meclis'e gelmesi beklenen **"Tesis Yönetim Yasası"**nın onaylanması durumunda:
Aidatlar 7/24 denetlenecek.
Site yönetimleri lisanslı profesyonel kişiler tarafından yürütülecek.
Tüm alımlar, faturalar ve kalemler incelenecek ve yılda bir kere denetlenecek.
Bu yasanın, aidatların daha kontrollü yükselmesini ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesini sağlaması hedefleniyor.
AİDAT ZAMMINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Aidat artışına itiraz etmek mümkün. Kat malikleri kurulunda alınan kararlar, belirli şartlar altında sulh hukuk mahkemesinde iptal davasına konu olabiliyor.
İtiraz hakları şöyle:
Toplantıya katılıp karara karşı oy verenler:
Karar tarihinden itibaren 1 ay içinde
Toplantıya katılmayanlar:
Kararı öğrendikten sonra 1 ay içinde
Davetiyesi ulaşmayanlar:
Karar tarihinden itibaren 6 ay içinde dava açabiliyor.
Eğer ortada usulsüzlük yoksa ancak zam fahiş bulunuyorsa, kat maliklerinin 1/3’ünün talebiyle olağanüstü genel kurul çağrısı yapılabiliyor. Bu toplantıda:
Gider kalemlerinde tasarruf,
Yönetim şirketinin değiştirilmesi gibi kararlar alınabiliyor.
YENİ TESİS YÖNETİM YASASI NELER GETİRECEK?
Meclis’te görüşülen ve ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen Tesis Yönetim Yasası, apartman ve site yönetiminde önemli değişiklikler içeriyor.
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Sandalcı’ya göre yeni düzenlemede:
Her isteyen site yönetimi şirketi kuramayacak.
Bakanlık tarafından lisans şartı getirilecek.
Şirketlerin mali, teknik yeterliliği ve adli sicili değerlendirilecek.
Lisanslı şirketlere yılda bir zorunlu denetim, şikâyet halinde ek denetim uygulanacak.
Usulsüzlük tespit edilirse lisans iptal edilecek.
Denetimler yalnızca büyük siteleri değil, 5 dairelik apartmanları bile kapsayacak.
Yeni yasa, hem ev sahiplerinin hem kiracıların daha şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim yapısına kavuşmasını hedefliyor.
AİDAT ARTIŞI NASIL KARARLAŞTIRILIYOR?
Aidat zammı yapılabilmesi için mutlaka kat malikleri genel kurulunun toplanması gerekiyor. Kat malikleri kurulu yılda en az bir kez toplanıyor ve aidat zamları bu toplantıda karara bağlanıyor.
Toplantının geçerli sayılabilmesi için:
Sayı ve arsa payı bakımından çoğunluk gerekiyor.
Kararlar ise oy çokluğu ile alınabiliyor.
Toplantılara yalnızca ev sahipleri katılabiliyor. Kiracıların oy hakkı için ev sahibinden vekalet alması şart.