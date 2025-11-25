Aidat zamlarının belirlenmesinde en önemli kalemin asgari ücret olduğu belirtildi. Asgari ücrete yapılacak zam, personel giderleri ve masraflar üzerinden aidat oranlarına doğrudan yansıyor. Bunun yanı sıra, teknik servis, elektrik, su, peyzaj, bakım-onarım ve temizlik ürünleri giderlerindeki artışlar da aidatlara etki eden diğer kalemler arasında yer alıyor.