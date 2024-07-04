"Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı son tarihi, Temmuz ayıyla beraber hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Sosyal yardım desteği kapsamında yapılan ödemeler her ay olarak düzenli bir şekilde hesaplara geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Yardımı Temmuz'da yatacak mı, bitti mi sorularının yanıtı merak konusu oldu.
"Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2024? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek, ne kadar oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ödemeler, 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ve her ayın 15'inden sonra hesaplara aktarılıyor. Peki Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2024? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek, ne kadar oldu?
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ TEMMUZ'DA YATACAK MI?
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
AİLE DESTEK YARDIMI SON ÖDEME TARİHİ BİLGİSİ
Daha önce yapılan açıklamada 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirileceği belirtilmişti.
Ayrıca 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi Haziran ayı için olacak ve bu dönemin ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirilip söz konu destek programının sona ereceği bildirilmişti.
Eğer destek programı ile ilgili uzatılması yönünde karar alınmazsa, Aile Destek Yardımı ödemeleri Temmuz 2024'e bitecek.
E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.