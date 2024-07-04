"Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2024? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek, ne kadar oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ödemeler, 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ve her ayın 15'inden sonra hesaplara aktarılıyor. Peki Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2024? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek, ne kadar oldu?