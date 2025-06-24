Akaryakıt fiyatları geri çekiliyor: Motorin ve benzine büyük indirim geliyor! Tarihler belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında “tam ve eksiksiz” bir ateşkes sağlandığını açıkladı. İran ilk başta bu açıklamayı yalanlasa da, sabah saatlerinde ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirildi. Ateşkesin başlaması ve Hürmüz Boğazı'na yönelik bir tehdit oluşmaması, petrol arzına ilişkin endişeleri azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu.





Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol, 67 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüş, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı.