Akaryakıt fiyatları geri çekiliyor: Motorin ve benzine büyük indirim geliyor! Tarihler belli oldu

Orta Doğu'daki ateşkes haberleriyle birlikte Brent petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı. Petrolün varil fiyatı 80 dolardan 67 dolara kadar geriledi. Bu gelişmenin ardından Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında da beklenen indirim tarihi netleşti. Benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe gelen indirimler ile güncel akaryakıt fiyatları da merak edildi. İşte motorin ve benzinde öngörülen yeni indirimli fiyatlar ve geçerli olacağı tahmin edilen tarihler.
Brent petroldeki dalgalanma, geçtiğimiz haftalarda fiyatlara zam olarak yansımıştı. Son olarak 21 Haziran'da motorine 3,30 TL, benzine ise 1,51 TL zam gelmişti. Bugün itibarıyla motorin fiyatlarına 1,63 TL’lik indirim yapılmıştı.
Yeni indirimlerle birlikte bazı illerde 55 TL’yi aşan motorin fiyatlarının yeniden gerilemesi bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİN İNDİRİM TARİHLERİ
Akaryakıt indirimlerinde tarihler netleşiyor. 27 Haziran Perşembe gününden itibaren motorin fiyatlarına 3,80 TL,
28 Haziran Cuma gününden itibaren ise benzin fiyatlarına 1,80 TL indirim yapılması öngörülüyor.
ATEŞKES HABERLERİYLE PETROL HIZLI DÜŞTÜ
Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında başlayan sıcak çatışmalar, küresel petrol piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri hedef almasının ardından Brent petrol 77,81 dolara kadar çıkarak son 5 ayın zirvesini gördü. Ancak İran’ın misilleme saldırılarında ciddi bir hasar ya da can kaybı yaşanmaması ve ardından gelen ateşkes haberleriyle birlikte petrol fiyatları hızla geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında “tam ve eksiksiz” bir ateşkes sağlandığını açıkladı. İran ilk başta bu açıklamayı yalanlasa da, sabah saatlerinde ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirildi. Ateşkesin başlaması ve Hürmüz Boğazı'na yönelik bir tehdit oluşmaması, petrol arzına ilişkin endişeleri azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu.
Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol, 67 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüş, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı.
Brent petrolün düşüş eğilimini sürdürmesi halinde akaryakıtta yeni indirimlerin kapıda olduğu değerlendiriliyor.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM (24 HAZİRAN 2025)
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.51 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.09 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,09 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.35 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 52.97 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,49 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 52.18 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 53.92 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL
İzmir’de benzin litre fiyatı: 52.51 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 54.27 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 24,94 TL