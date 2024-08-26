ALES sınavına hazırlanan adaylar için en merak edilen sorulardan biri de 2024 yılının üçüncü ve son oturumunun ne zaman yapılacağıdır. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, ALES 3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Peki ALES/3 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte ALES/3 sınav ücreti.
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), yüksek lisans ve doktora programlarına yerleşmek isteyen adayların başarılarını ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. 2024 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 hakkında merak edilenler gündeme geldi. Peki ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 ALES/3 sınavı ne zaman? İşte sınavın detayları.
ALES/3 başvurusu ne zaman başlıyor?
2024 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 için başvuru işlemleri 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak. ÖSYM ALES-3 başvuruları 9 Ekim tarihine kadar devam edecek.
ALES/3 geç başvuru tarihi ne zaman?
ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.
ALES/3 sınav ücreti ne kadar?
ALES/3 sınavı için başvuru ücreti 490 lira olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
ALES/3 sınavı ne zaman?
ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES puanı kaç yıl geçerli?
ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.