ALES sınavına hazırlanan adaylar için en merak edilen sorulardan biri de 2024 yılının üçüncü ve son oturumunun ne zaman yapılacağıdır. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, ALES 3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Peki ALES/3 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte ALES/3 sınav ücreti.

1 / 6 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), yüksek lisans ve doktora programlarına yerleşmek isteyen adayların başarılarını ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. 2024 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 hakkında merak edilenler gündeme geldi. Peki ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 ALES/3 sınavı ne zaman? İşte sınavın detayları.

2 / 6 ALES/3 başvurusu ne zaman başlıyor? 2024 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 için başvuru işlemleri 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak. ÖSYM ALES-3 başvuruları 9 Ekim tarihine kadar devam edecek.

3 / 6 ALES/3 geç başvuru tarihi ne zaman? ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

4 / 6 ALES/3 sınav ücreti ne kadar? ALES/3 sınavı için başvuru ücreti 490 lira olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

5 / 6 ALES/3 sınavı ne zaman? ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.