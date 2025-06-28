Orta Doğu’da sağlanan ateşkesin ardından altın piyasalarında beklenen yükseliş görülmedi. Uzmanlar, altının birkaç aylık süreçte yatay bir seyir izleyeceğini belirtirken, gram altın 4.291 TL, ons altın ise 3.342 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için bu durgunluk dönemi alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Yıl sonu için gram altında 4.500 TL hedefi ise hâlâ gündemde.

1 /8 Altında beklenen yükseliş neden gelmedi? Orta Doğu’daki ateşkesin ardından fiyatların sıçrama yapması beklenirken, piyasalar sakin seyrini koruyor. Gram altın 4.291 TL, ons altın 3.342 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda. Uzmanlar, birkaç ay boyunca fiyatlarda ciddi bir hareketlilik beklemediklerini söylerken, yıl sonu için 4.500 TL hedefi hâlâ geçerliliğini koruyor.

2 /8 Orta Doğu’da sağlanan ateşkes sonrası gözler bir kez daha altın piyasasına çevrildi. Ancak beklenenin aksine, altın fiyatları yükselmek yerine yerinde saydı. Gerilimin düşmesi ve tarafların anlaşmasıyla birlikte, "güvenli liman" altına olan talep de sınırlı kaldı.

3 /8 Finans Analisti İslam Memiş, mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi: “Savaş başladı, altın yükselecek beklentisi vardı ama gerçekleşmedi. Şu anda gram altın serbest piyasalarda 4.291 lira, ons altın ise uluslararası piyasalarda 3.342 dolar seviyesinde.”

4 /8 Altın Dinlenme Moduna Girdi Uzmanlara göre, altın önümüzdeki birkaç ay boyunca yatay seyredecek. Ancak bu durgunluk, uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olabilir. Memiş, bu konuda şu uyarıyı yaptı: “Bu ay ve önümüzdeki ay yaşanacak fiyat durgunluğu, alım fırsatı yaratabilir. Yıl sonuna kadar gram altında 4.500 lira hedefimiz sürüyor.”

5 /8 Ons ve Gram Altın Artık Ayrı Yollarda Yatırımcılara önemli bir hatırlatma da gram altın ile ons altının artık farklı dinamiklerle hareket ettiğine dair: “Ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. Artık ikisini ayrı değerlendirmek gerekiyor. Gram altında takip edilmesi gereken bant aralığı 4.250 – 4.350 lira. Bu seviyelerde bir süre oyalanacak.”

6 /8 Eylül Sonrası Hareket Başlayabilir Memiş, altının yılın ilk yarısında büyük kısmı kazandırdığını hatırlatarak, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini şöyle açıkladı: “Altın, nisan ortasına kadar yıllık getirisini büyük oranda verdi. Şimdi dinlenme sürecinde. Eylül ayından itibaren yeniden yükseliş hareketi bekleniyor. Bu yıl için maksimum hedefimiz gram altında 4.500 lira seviyesi.”

7 /8 BUGÜN ALTIN NE KADAR? Gram Altın Alış fiyatı: 4.199 TL Satış fiyatı: 4.200 TL Önceki kapanış: 4.255 TL Çeyrek Altın Alış fiyatı: 6.853 TL Satış fiyatı: 6.931 TL Önceki kapanış: 7.007 TL Ons Altın Alış fiyatı: 3.273 USD Satış fiyatı: 3.274 USD Önceki kapanış: 3.328 USD Yarım Altın Alış fiyatı: 13.708 TL Satış fiyatı: 13.863 TL Önceki kapanış: 14.015 TL