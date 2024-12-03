Dalgalı bir seyir var. Aşağıda 2600, 2580 risk alanı var ama ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Ons altının gerilemesinde, tahvil faizlerindeki gerileme etkili. Jeopolitik gerilim de azaldı. Burada altın ve gümüşteki düşüşler desteklendi. Kar satışları da vardı. 2715 dolara kadar yükselmişti. Zaten teknik olarak kar satışlarına ihtiyaç vardı. Kısa vadede 2580-2680 aralığını takip ediyor olacağım. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Dolarla altın almak oldukça uygun.