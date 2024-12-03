Altın fiyatları seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımları nedeniyle bir süredir düşüş gösteriyordu. Dolar kurundaki hareketlilik altına negatif yansırken ABD'nin Tayvan'a silah yardımı kararı sonrası Çin'den gelen tepkiler ve İsrail'in yeniden Lübnan'a saldırma endişesi altın fiyatlarını yükseltti. İç piyasa ve küresel gelişmeler ışığında analistlerden dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki altın düşecek mi çıkacak mı? İşte uzmanlardan altın tavsiyesi.
Altın yatırımcıları yeni rekorlar beklerken seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımı doları güçlendirmeye devam ediyor. Trump'ın koruma politikaları, özellikle Çin'e yönelik yüksek fiyatlar ve ticaret kısıtlamaları, küresel ticaret akışlarında artışlar meydana getirmiş ve bu durum doların yükselmesine yol açtı.
Dolar, altın gibi emtiaların fiyatlarını baskılayarak düşüşlere neden oldu. Bugün ise altın fiyatları hafif yönlü pozitif bir seyir izleyerek artış gösteriyor. Bu durum, piyasalarda Trump'ın politikalarına ilişkin performansların genelleştirilmesi ve belirginliğin yeniden yönlendirilmesiyle açıklanabilir. Analistlerden dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki altın düşecek mi çıkacak mı? Altın yatırımı yapmalı mıyım? Uzmanlar ne diyor?
Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistlerden dikkat çeken altın yorumu
Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, haftalık piyasa analizinde yatırımcıları uyardı. Memiş, piyasalarda yüksek volatilite beklentisine dikkat çekerek kritik verileri değerlendirdi.
İslam Memiş, ons altın ve gram altını şöyle değerlendirdi: "Ons altında haftaya düşüşle başlayacağımızı, teknik olarak 2640, devamında 2620 dolara kadar gerileyebileceğini, haftayı ikiye ayırdığımızı, çarşamba öncesi ve sonrası olarak ifade ettim.
Dalgalı bir seyir var. Aşağıda 2600, 2580 risk alanı var ama ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Ons altının gerilemesinde, tahvil faizlerindeki gerileme etkili. Jeopolitik gerilim de azaldı. Burada altın ve gümüşteki düşüşler desteklendi. Kar satışları da vardı. 2715 dolara kadar yükselmişti. Zaten teknik olarak kar satışlarına ihtiyaç vardı. Kısa vadede 2580-2680 aralığını takip ediyor olacağım. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Dolarla altın almak oldukça uygun.
Gram altın alacaklara da verdiğim mesajda ons altın nereye gram oraya demiştim. Gram altında da srt düşüşler gördük. Gram altın tarafında bir günde 100 lira gerileme görmüştük. Gram altın tarafında da ons altın tarafında da düşüş öngörüm kısa vadeli. Alım taraflı beklentime devam ediyorum. Yine gümüşün ons fiyatında 30.20 destek seviyesi. Ons gümüş ve gram gümüşte de negatif baskılanma devam etti. 32.20, 32.30 dolar gibi alanlar var.
Ben dünyada savaşların bitme ihtimalini zayıf görüyorum. Merkez bankaları fiziki alımlara devam ediyorlar. Dünyada ekonomik krizlere karşı kırılganlık var. Sizi aralık ayına hazırladığımı ifade ediyorum. Bu taraftaki düşüşler, altın ve gümüş düşüşleri kalıcı olmaz diye tahmin ediyorum. ABD'den beklediğimiz kusursuz fırtınayla birlikte küresel piyasalarda rüzgar tersine dönecek diye düşünüyorum. Yurt içinde siyaset ve jeopolitik gerilimlerin ön planda olacağını düşünüyorum."