ABD merkez bankası Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantısında faiz indireceğine yönelik beklentilerle rekor üstüne rekor kıran altın bu sabaha hafif satıcılı başladı. Ons altın tarafında yaşanan geri çekilmenin ardından altının gram fiyatında da kar satışları meydana geldi. İslam Memiş, perşembe gününe dikkat çekerek kritik uyarıda bulundu. İşte 21 Ekim güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altın fiyatları.
Altın fiyatları, önceki seansta tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından Salı günü hafif düşüş yaşadı. Yatırımcıların kar satışına yönelmesi ve güvenli liman talebinin bir miktar zayıflaması fiyatları aşağı çekti. Spot altın, yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4 bin 340 dolar seviyesinde işlem gördü. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ekim 2025 Salı anlık ve güncel altın fiyatları.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:5.852,65 TL
Gram altın satış fiyatı:5.853,42 TL
ÇEYREK ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:10.070,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:10.196,00 TL
22 AYAR ALTIN (TL/GR) NE KADAR?
22 Ayar altın alış fiyatı:5.666,29 TL
22 Ayar altın satış fiyatı:5.713,83 TL
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altın alış fiyatı:40.157,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı:40.595,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı:20.140,00 TL
Yarım altın satış fiyatı:20.391,00 TL
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı:39.432,62 TL
Tam altın satış fiyatı:40.218,65 TL
ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ ÇIKAR MI?
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Kar satışları ve güvenli liman talebindeki azalma altın fiyatlarını hafif geriletti. Ancak Fed faiz indirim döngüsünde ilerledikçe, fiyatlardaki her geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirilecektir” dedi.
Piyasalar, bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi ve Aralık ayında bir indirim daha bekliyor.
Faiz getirmeyen bir varlık olan altın, düşük faiz ortamında genellikle daha güçlü performans gösteriyor. Gözler Cuma günkü enflasyon verisinde Waterer’a göre, “ABD enflasyon verisi beklenenden yüksek gelmediği sürece mevcut altın rallisi yukarı yönlü hareketine devam edebilir.”
Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş, bu hafta altın alınmaması gerektiğini kaydetti. Memiş, 'Gram altın tarafında 6.200 TL seviyesinin direnç, 5.900 TL’nin destek olarak izlenecek. Bu haftanın özelinde bu bant aralığını takip edeceğim. Bu hafta altın alacak mıyım? Tabii ki hayır' ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 23 Ekim Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. İslam Memiş, bu verilerin piyasalar açısından oldukça önemli ve belirleyeceği olduğuna dikkat çekti. “Haftayı ikiye ayırıyoruz. Perşembeden önce ve perşembe gününden sonra” diyen İslam. Memiş, perşembe ve cuma günü piyasada fiyat farklılıkları olacağına dikkat çekti.