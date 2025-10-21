ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ ÇIKAR MI?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Kar satışları ve güvenli liman talebindeki azalma altın fiyatlarını hafif geriletti. Ancak Fed faiz indirim döngüsünde ilerledikçe, fiyatlardaki her geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirilecektir” dedi.

Piyasalar, bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi ve Aralık ayında bir indirim daha bekliyor.