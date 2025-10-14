Küresel piyasalarda altın fiyatları faiz indirimi beklentileriyle birlikte rekor tazeledi. Ons altın 4 bin 167 doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın 5 bin 600 lirayı geçerek yeni zirvesine ulaştı. Uzmanlar, "2026 için şimdiden 8000 TL fiyat seviyesi projeksiyonlarımıza girdi." yorumunu yaptı. İşte 14 Ekim çeyrek, Cumhuriyet, yarım, tam altın alış satış fiyatı.
Altın fiyatları, ons başına 4.100 dolar seviyesini ilk kez aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD-Çin gerilimi ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle tetiklenen bu yükseliş, yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarını da yeni zirvelere taşıdı. İşte 14 Ekim 2025 Salı güncel ve anlık altın fiyatları.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.592,76 TL
Gram altın satış fiyatı 5.593,48 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.362,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.469,00 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 37.429,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 37.818,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 18.772,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 18.993,00 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 5.233,86 TL
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 5.283,07 TL
Altın fiyatları ne olur, düşer mi yükselir mi?
Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay, altın ve gümüş piyasalarının tarihi dönüm noktaları yaşadığını belirtti. Altının 4000 doları gümüşün ise 50 dolar seviyesini aştığını belirten Atalay "Altın geçtiğimiz hafta 4000 dolar seviyesi altına geriledikten sonra yeniden sıçrama göstererek 4070 dolar üzeri olan rekor seviyelerde işlem görüyor. Altın son sekiz haftadır ardışık kazanımlar gösteriyor. Gümüş varlığı da benzer bir şekilde sekiz haftadır kazanımlarını sürdürüyor. Nominal gümüş fiyatları 2011 yılında görülen seviyeyi aşarak yeni bir rekor zirve oluşturdu." dedi. Uzman isim geçtiğimiz hafta yüzde 4 üzerinde kazanım gösteren gümüşün yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 71 oranında kazanç sağladığını belirtti. Atalay sözlerine şöyle devam etti:
"Ortadoğu’da jeopolitik gerilimler gevşerken, bunun altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı kuramadığını gözlemliyoruz. Yatırımcılar bu yükselişi kaçırmaktan korktukları için aşırı satın alım gerçekleşmiş olmasına karşın altın ve gümüş alımlarına devam ediyor. Bu dikkat edilmesi gereken bir nokta."
"Altın inanılmaz yükselişini ara ara kâr satışları ile dinlendiriyor. Birim fiyatın her düşüşünü yatırımcılar yeni alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Ama bu döngünün kırıldığı ve uzun soluklu bir fiyat düzeltmesinin yaşanabileceği bir aralık görülecektir."
Atalay, özellikle güçlü iç talep ve altın tedariğinde son dönemde yaşanan sorunlarla birlikte yurtdışına göre pahalı olmasına rağmen gram altının güçlü görünümünü sürdürdüğünü ifade ediyor. Altın piyasaları uzmanı "Bu yıl sonu için 6000 TL seviyesi ulaşılabilir bir hedef olarak karşımızda dururken 2026 için şimdiden 8000 TL fiyat seviyesi projeksiyonlarımıza girdi diyebilirim. Altın bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da enflasyona karşı değer koruma kalkanı görevini başarıyla yerine getirecektir." diyor.
Bank of America ve Société Générale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılında 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Standard Chartered ise 2026 için ortalama ons altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolar olarak paylaştı.