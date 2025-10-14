Atalay, özellikle güçlü iç talep ve altın tedariğinde son dönemde yaşanan sorunlarla birlikte yurtdışına göre pahalı olmasına rağmen gram altının güçlü görünümünü sürdürdüğünü ifade ediyor. Altın piyasaları uzmanı "Bu yıl sonu için 6000 TL seviyesi ulaşılabilir bir hedef olarak karşımızda dururken 2026 için şimdiden 8000 TL fiyat seviyesi projeksiyonlarımıza girdi diyebilirim. Altın bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da enflasyona karşı değer koruma kalkanı görevini başarıyla yerine getirecektir." diyor.





Bank of America ve Société Générale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılında 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Standard Chartered ise 2026 için ortalama ons altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolar olarak paylaştı.