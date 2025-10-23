Ons altındaki geri çekilme, iç piyasada gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Altın, salı günü yüzde 5’in üzerinde kayıpla Ağustos 2020’den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetmişti. Sarı metal, bugün satıcılı seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar, bu hafta cuma günü açıklanması beklenen Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine odaklandı. Peki altın daha düşecek mi yoksa tekrar yükselişe geçecek mi? İşte 23 Ekim güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları.
Altın fiyatları, ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşama sinyalleri ve rekor seviyelerin ardından gelen kar satışlarıyla değer kaybetti. Salı günü yüzde 5 eriyen dün de yüzde 1,7'nin üzerinde değer kaybeden altının ons fiyatı bugün de satıcılı seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar, bu hafta cuma günü açıklanması beklenen Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine odaklandı. Ancak verinin, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Ekonomistlerle yapılan anketlere göre, Fed önümüzdeki hafta faiz oranını 25 baz puan indirecek, Aralık ayında ise bir indirime daha gidecek. Uzmanlar, gelecek yılın sonundaki faiz seviyesi konusunda ise farklı görüşler bildiriyor. Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar kaç TL? Altın daha düşecek mi yoksa tekrar yükselişe geçecek mi? İşte detaylar.
Gram altın ne kadar?
5.574,70 TL
5.575,45 TL
Çeyrek altın ne kadar?
9.584,00 TL
9.739,00 TL
Yarım altın ne kadar?
19.169,00 TL
19.477,00 TL
Tam altın ne kadar?
37.334,47 TL
38.098,64 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
38.220,00 TL
38.776,00 TL
22 ayar bilezik fiyatları
5.342,18 TL
5.426,86 TL
Ata altın ne kadar?
38.501,17 TL
39.501,04 TL
Altın neden düştü?
Finans Analisti İslam Memiş, manipülasyona işaret etti açıkladı. İslam Memiş, "Ons altında her 4 bin dolarlık yükseliş ABD ekonomisinin yüzde 11'lik borcunu ödüyor. İki aylık süreçte ABD hazinesine 1 trilyon dolarlık bir giriş oldu. Yani insanlar elindeki küçük miktarlarla zengin olacaklarını düşünüp boşa hayal kurmasın. Bir manipülasyon piyasasına girildi. Bu yıl sonuna kadar da devam edecek. Dün sert düşüşler gördük. Bugün ise alımlar var. Bu böyle dalgalı, istikrarsız bir şekilde devam edecek. Sadece altında değil, gümüş, borsa, kripto para piyasasında bu manipülasyonu göreceğiz" dedi.
Altın alınmalı mı satılmalı mı, yatırımcı ne yapmalı?
İslam Memiş panikle karar verme aşamasındaki yatırımcıları uyardı. Acil nakit ihtiyacı olmayanlara bekleme tavsiyesi veren İslam Memiş, şunları kaydetti:
"Dün yüzde 5 değer kaybeden ons altında bugün 4.152 dolar 0.64'lük bir yükseliş var karşımızda. Bu dalgalı seyir istikrarın olmadığının, manipülasyon olduğunun büyük bir göstergesi. Nasıl doktora gidip sağlımıza dikkat ediyorsak, sağlıksız piyasada da dikkat edeceksiniz. Kaldıraçlı işlem, al-sat yapmayın. Panikle olmayın. "Altın çok düşecekmiş, satayım" gibi düşüncelere kapılmayın.
Altın fiyatları yıl sonu ne kadar olacak?
Vatandaşlarımız, her hangi bir yatırım yapacaksa uzun vadeli yapacak. Bu manipülasyonlar devam edecek. Bir bakacaksınız düşüşler bir bakacaksınız yükselişler. Ama yükseliş trendi hiçbir zaman bozulmayacak. Türkiye'de gram altın her zaman bir numaralı yatırım olmaya devam edecek. Son zamanlarda gram altını besleyen tek bir faktör vardı o da Ons altın. Dolar da yükselseydi şu anda 7-8 bin TL seviyeleri konuşuyorduk. Ana trendi takip edeceğiz. Gram altın şu anda 6.070 TL. Bu fiyattan alsanız da zarar etmezsiniz, 7 bin TL'ye alsanız da. İki tipli yatırımcı var. Bir düşsün de alayım diyenler var, bir de eline geçen parayı altına çevirenler. Vatandaşlar fiyata değil de, miktara odaklanırsa zaten bir sorun yaşamayacak.
Elinde altın olan bir ihtiyacı yoksa 2026 yılını beklesin. Alacak olan da düşüşleri beklemeli. Serbest piyasada gram altın 5.800 TL'ye kadar geri gelebilir. Alım zamanı geldiğinde söyleriz. Sepet yapmak önemli. Beklerken de başka yatırım araçları değerlendirilebilir."
İslam Memiş canlı yayında gram altın için yıl sonu tahminini de paylaştı. Memiş, "Gram altında kısa vadede yıl sonuna kadar 6 bin TL'nin 5.800 TL seviyelerine bir geri çekilme ön görüyorum. Ons altın tarafında ise 4.141 dolar seviyesindeki ons altın tarafında ise 3.800 dolar seviyesine kadar geri çekilmenin mümkün olduğunu görüyorum." dedi.