Elinde altın olan bir ihtiyacı yoksa 2026 yılını beklesin. Alacak olan da düşüşleri beklemeli. Serbest piyasada gram altın 5.800 TL'ye kadar geri gelebilir. Alım zamanı geldiğinde söyleriz. Sepet yapmak önemli. Beklerken de başka yatırım araçları değerlendirilebilir."

İslam Memiş canlı yayında gram altın için yıl sonu tahminini de paylaştı. Memiş, "Gram altında kısa vadede yıl sonuna kadar 6 bin TL'nin 5.800 TL seviyelerine bir geri çekilme ön görüyorum. Ons altın tarafında ise 4.141 dolar seviyesindeki ons altın tarafında ise 3.800 dolar seviyesine kadar geri çekilmenin mümkün olduğunu görüyorum." dedi.