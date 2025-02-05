ABD’de enflasyonun 2025’te görece yüksek seyredebilme ihtimali olsa da, kontrol altında kalacağı beklentisiyle ons altın üzerinde belirgin bir yükseliş etkisi yaratmayabileceğini aktaran Aksoy, ABD'de bütçe açığının ve dolayısıyla borçlanmanın aşırı seviyelere ulaşması durumunda, altının dolara alternatif olarak güvenli liman konumunda ön plana çıkabileceğinin altını çizdi.

ABD tarafından Çin'e daha yüksek gümrük vergileri uygulanması durumunda Çin’in buna karşılık olarak rezervlerinde altın varlığını artırma adımı atabileceğini bildiren Aksoy, böyle bir durumun ons altın fiyatını olumlu etkileyebileceğini ifade etti.