Altının ons fiyatı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayacağına yönelik belirtilerin ardından gelen kar satışlarıyla sert düştü. Gram altın resmi rakamlarda gün içinde yatırımcısına 500 lira kaybettirdi. Ons altının kaybı ise yüzde 8,4’ü buldu. Analistlerden çarpıcı altın yorumu geldi. İşte 22 Ekim gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatlarında son durum.
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.582,77 TL
Gram altın satış fiyatı 5.583,49 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.766,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.935,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 19.533,001 TL
Yarım altın satış fiyatı 9.870,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 38.946,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 39.558,00 TL
Tam altın fiyatı ne kadar?
Tam altın alış fiyatı 38.848,39 TL
Tam altın satış fiyatı 39.613,77 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 40.062,40 TL
Ata altın satış fiyatı 41.071,94 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 5.472,13 TL
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 5.549,04 TL
Altın düşecek mi yükselecek mi?
AT Global Markets’ın baş piyasa analisti Nick Twidale, “Teknik açıdan altındaki hareket şu an için bir düzeltme — ama oldukça büyük bir düzeltme. Basit açıklamam şu: Piyasayı devasa fon kaymaları yönlendirdi, bazı büyük oyuncular kâr alımı yaptı ve bu da aşağı yönlü zincirleme satış emirlerini tetikledi. Eğer fiyat 4 bin doların altına net bir şekilde inerse, daha büyük bir satış dalgası görebiliriz” dedi.
Altın alımı için uygun zaman olmadığını vurgulayan İslam Memiş, yatırımcıları “panikle işlem yapmayın” diyerek uyardı. Memiş, faiz kararının ardından piyasalarda yönün netleşeceğini, altın ve dövizde yeni rekorların da gelebileceğini ifade etti. Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “100–150 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor ama son enflasyon verisi tabloyu karıştırdı” diyerek haftanın kritik geçeceğini vurguladı. Bu haftayı ikiye ayırarak yatırımcıları uyaran Memiş, “Perşembe ve cuma günü fiyatlar farklı olacak. Haftayı ikiye ayırıyoruz: perşembe öncesi ve sonrası.” diye konuştu.