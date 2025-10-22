Altın düşecek mi yükselecek mi?

AT Global Markets’ın baş piyasa analisti Nick Twidale, “Teknik açıdan altındaki hareket şu an için bir düzeltme — ama oldukça büyük bir düzeltme. Basit açıklamam şu: Piyasayı devasa fon kaymaları yönlendirdi, bazı büyük oyuncular kâr alımı yaptı ve bu da aşağı yönlü zincirleme satış emirlerini tetikledi. Eğer fiyat 4 bin doların altına net bir şekilde inerse, daha büyük bir satış dalgası görebiliriz” dedi.