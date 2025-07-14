Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırmalar arasında yer alıyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatları Asya'daki erken işlemlerde, yatırımcıların küresel ticaret gerilimlerinin yeniden arttığı bir ortamda güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle Haziran sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar yarın açıklanacak Haziran ayı ABD TÜFE verilerini izliyor ve piyasalar Fed'in faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Peki altın yükselir mi, düşer mi? Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14 Temmuz Pazartesi altın fiyatları alış - satış tablosu...

1 /17 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /17 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /17 Altın fiyatları Asya'daki erken işlemlerde, yatırımcıların küresel ticaret gerilimlerinin yeniden arttığı bir ortamda güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle Haziran sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelerine ulaştı. İşte 11 Temmuz 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 4.345,424 TL Gram altın satış fiyatı 4.360,89 TL

4 /17 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 7.035,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 7.105,00 TL

5 /17 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 28.056,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 28.288,00 TL

6 /17 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 14.071,00 TL Yarım altın satış fiyatı 14.209,00 TL

7 /17 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.929,30 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.954,92 TL

8 /17 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 28.464,35 TL ATA Altın satış fiyatı 29.175,27 TL

9 /17 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 27.601,79 TL Tam altın satış fiyatı 28.139,47 TL



10 /17

Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu Analistler geri çekilmede destek olarak 3320 doları gösteriyorlar. Buranın altına inilmesi halinde 3302 dolar destek olabilir. Yukarıda direnç ise 3348 ve 3366 dolarda. İslam Memiş ise, kritik uyarılarda bulundu. Yeni bir yükseliş için net tarih veren Memiş, Eylül ayına dikkat çekti.

11 /17 Finans analisti İslam Memiş, yaptığı açıklamalarda altın ve küresel ekonomi hakkında dikkat çeken tespitlerde bulundu. Küresel ekonomik düzenin köklü bir dönüşüm sürecine girdiğini savunan Memiş, yatırımcılara yönelik uyarılar yaptı. Memiş’e göre mevcut sistem, küçük yatırımcıyı hedef alarak büyük dönüşümler hazırlıyor. Özellikle fiziki altın konusunda yaşanacak kısıtlamaların sinyalini verdi. “Altın alımının dahi yasaklandığı bir döneme giriyoruz” sözleriyle ezber bozan bir çıkış yaptı.

12 /17 Memiş, fiziki altına erişimin önümüzdeki süreçte ciddi şekilde kısıtlanacağını iddia etti. Özellikle 0.25 gram ve yarım gram altınlara getirilen sınırlamaları bu sürecin başlangıcı olarak gösterdi. “Altın artık yalnızca sergilerde yer alacak. Kuyumcudan altın almak nostaljiye dönüşecek” ifadelerini kullandı. Geçmişte uygulanan altın yasaklarının savaş ve kriz dönemlerinde yeniden gündeme gelebileceğini vurguladı. Tarihsel örnek olarak 1960’lar ve 70’leri hatırlattı.

13 /17 2025 yılında yatırımcıların büyük yükseliş beklentilerine rağmen piyasaların bilinçli olarak aşağı çekildiğini savunan Memiş, “Bu yıl kimse kazanamayacak” dedi. Ons altında yaşanan 100 dolarlık, gram altında görülen 130 TL’lik düşüşleri “ayı tuzağı” olarak nitelendirdi. Küçük yatırımcıların sistematik biçimde oyuna getirildiğini söyledi. Bu sürecin bir manipülasyon planının parçası olduğunu belirtti.

14 /17 Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini açıklayan Memiş, "Eylül itibarıyla jeopolitik gerilim tarafından bir hareketlenme bekliyorum. Ondan sonra ons altın 3 bin 500 doların üzerine zorlarsa gram altında kademeli olarak 4 bin 600-4 bin 700 liraya kadar artmasını bekliyorum. Ama yılın ilk yarısındaki coşkuyu beklemeyin" dedi.

15 /17 Finans devlerinin altın analistleri Goldman Sachs (GS) ve JPMorgan (JPM) gibi finans devlerinin analistleri, altın fiyatlarının 2026 ortalarına kadar 4.000 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bu tahmin, altının Mart ayında 3.000 dolar barajını aşmasının ardından yaklaşık 15 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşecek bir sıçrama anlamına geliyor. FactSet verilerine göre, altın ilk kez Nisan 2023'te 2.000 doların üzerine çıkmıştı. Bu hızlı yükseliş eğilimi, altının yatırım portföylerindeki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.di.



16 /17 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

