2026’da altın ne kadar olacak?

Memiş, 2026 yılı için altını destekleyen çok sayıda küresel faktör bulunduğunu belirterek ons altında 4800-4888 dolar, gram altında ise 8000 lira ve üzeri seviyelerin mümkün olduğunu söyledi. Merkez bankalarının talebi, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler altının orta-uzun vadede yükselişini destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Kısa vadede çok sert düşüşler beklemediğini söyleyen Memiş, kâr satışlarıyla sınırlı geri çekilmelerin sürebileceğini ifade etti. Ons altının 4030 dolara kadar geriledikten sonra 4085 dolara toparlanmasını örnek gösteren analist, 4000 doların altındaki seviyelerin alım fırsatı olarak görülmeye devam edileceğini dile getirdi.