Altın fiyatları Fed'in faiz indirimine yönelik zayıf sinyaller vermesiyle haftanın ilk gününde düşüş seyrinde. Geçen haftaya 5.400 TL seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı perşembe günü 5 bin 767 TL seviyesine kadar yükselerek önemli bir çıkış yakalamıştı. Gün içi zirveyi gördükten sonra altında rüzgar terse döndü. Altın fiyatlarında bir günde yaşanan sert gerileme yatırımcıları tedirgin ederken, finans analisti İslam Memiş yıl sonu ve 2026 için dikkat çeken öngörüler paylaştı. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
Altın piyasasında son günlerde hızlanan oynaklık, hem ons hem de gram tarafında geniş bantlı hareketlere neden oldu. Geçtiğimiz hafta ABD'deki hükümet krizinin son bulması ile yükselişe geçen altın fiyatları, Fed'in aralık ayındaki toplantıda faiz indireceğine yönelik beklentilerin azalmasıyla haftaya düşüşle başladı. Haftanın son işlem gününde de piyasada satışların derinleşmesiyle birlikte altın fiyatlarında yüzde 2’nin üzerinde kayıplar görüldü. Altının gramı cuma günü 5 bin 488 TL seviyesini gördükten sonra haftayı 5 bin 551 TL’den kapattı. Yatırımcının sarı metalin yeni haftaya nasıl başladığı da merak etmeye başladı. Finans analisti İslam Memiş yıl sonu ve 2026 için dikkat çeken altın projeksiyonunu açıkladı. Küresel belirsizliklerin etkisiyle altının yeniden güvenli liman konumuna doğru ilerlediğini belirten Memiş, mevcut düşüşlerin kalıcı olmadığını söyledi. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.520,44 TL
Gram altın satış fiyatı 5.521,20 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.315,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.404,00 TL
Yarım altın fiyatı
Yarım altın alış fiyatı 18.630,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 18.796,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 37.145,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 37.472,00 TL
Altın fiyatları ne olur, yükselir mi düşer mi?
Finans analisti İslam Memiş, altındaki sert dalgalanmaların geçici olduğuna dikkat çekerek nakit ihtiyacı bulunmayan yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini söyledi. Memiş’e göre yıl sonuna yaklaşırken altın tarafında yeniden alım fırsatları ortaya çıkıyor. Memiş, geçtiğimiz hafta ons altının 4243 dolara kadar yükseldiğini, gram altının ise 5970 lirayı gördüğünü hatırlattı. ABD borsalarındaki sert satışlar ve teminat tamamlama çağrılarının etkisiyle ons altın 200 dolar, gram altın ise 200 liranın üzerinde değer kaybederken piyasadaki tansiyon arttı. Güncel olarak Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 5788 liradan, ons altın ise 4085 dolardan işlem görüyor. Memiş, yıl sonuna kadar ons altında 4000 doların kritik destek olarak öne çıktığını, daha aşağıda ise 3885 dolar seviyesinin takip edildiğini belirtti. Gram altında ise kısa vadede 5650 - 5950 TL aralığının önemini koruduğunu ifade etti. Analiste göre altındaki geri çekilmeler geçici. Özellikle düğün yapmayı planlayanlar, altın borcu olanlar veya altın almak için uygun zamanı bekleyenler için mevcut seviyeler fırsat niteliği taşıyor.
2026’da altın ne kadar olacak?
Memiş, 2026 yılı için altını destekleyen çok sayıda küresel faktör bulunduğunu belirterek ons altında 4800-4888 dolar, gram altında ise 8000 lira ve üzeri seviyelerin mümkün olduğunu söyledi. Merkez bankalarının talebi, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler altının orta-uzun vadede yükselişini destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.
Kısa vadede çok sert düşüşler beklemediğini söyleyen Memiş, kâr satışlarıyla sınırlı geri çekilmelerin sürebileceğini ifade etti. Ons altının 4030 dolara kadar geriledikten sonra 4085 dolara toparlanmasını örnek gösteren analist, 4000 doların altındaki seviyelerin alım fırsatı olarak görülmeye devam edileceğini dile getirdi.