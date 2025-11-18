Altın fiyatları dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azalmasıyla sarı metal, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı. Altının onsu dün yüzde 1’e yakın değer kaybıyla 4 bin 014 dolara kadar çekildi. Gram altın güne düşüşle başladı. İslam Memiş'ten ise 2026 için dikkat çeken tahmin geldi. İşte 18 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
Altın, doların güçlenmesi ve Fed’in gelecek ay faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azalmasıyla haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın, geçen haftayı yüzde 1.9 düşüşle 5 bin 549 liradan kapatmıştı. Bu haftaya da düşüşle başlayan gram altın, gün içinde düşüş eğilimini sürdürdü. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.
Altın fiyatları 18 Kasım saat 09:20 itibariyle şu şekilde:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.470,61 TL
Gram altın satış fiyatı 5.471,36 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.240,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.321,00 TL
Yarım altın fiyatı
Yarım altın alış fiyatı 18.480,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 18.631,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 36.847,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 37.142,00 TL
Ata altın fiyatı
37.905,56 TL
38.862,42 TL
Tam altın fiyatı ne kadar?
36.756,90 TL
37.482,68 TL
Altın fiyatları ne olur, yükselir mi düşer mi?
Finans analisti İslam Memiş, altındaki sert dalgalanmaların geçici olduğuna dikkat çekerek nakit ihtiyacı bulunmayan yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini söyledi. Memiş’e göre yıl sonuna yaklaşırken altın tarafında yeniden alım fırsatları ortaya çıkıyor. Memiş, geçtiğimiz hafta ons altının 4243 dolara kadar yükseldiğini, gram altının ise 5970 lirayı gördüğünü hatırlattı. ABD borsalarındaki sert satışlar ve teminat tamamlama çağrılarının etkisiyle ons altın 200 dolar, gram altın ise 200 liranın üzerinde değer kaybederken piyasadaki tansiyon arttı. Güncel olarak Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 5788 liradan, ons altın ise 4085 dolardan işlem görüyor. Memiş, yıl sonuna kadar ons altında 4000 doların kritik destek olarak öne çıktığını, daha aşağıda ise 3885 dolar seviyesinin takip edildiğini belirtti. Gram altında ise kısa vadede 5650 - 5950 TL aralığının önemini koruduğunu ifade etti. Analiste göre altındaki geri çekilmeler geçici. Özellikle düğün yapmayı planlayanlar, altın borcu olanlar veya altın almak için uygun zamanı bekleyenler için mevcut seviyeler fırsat niteliği taşıyor.
2026’da altın ne kadar olacak?
Memiş, 2026 yılı için altını destekleyen çok sayıda küresel faktör bulunduğunu belirterek ons altında 4800-4888 dolar, gram altında ise 8000 lira ve üzeri seviyelerin mümkün olduğunu söyledi. Merkez bankalarının talebi, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler altının orta-uzun vadede yükselişini destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.
Kısa vadede çok sert düşüşler beklemediğini söyleyen Memiş, kâr satışlarıyla sınırlı geri çekilmelerin sürebileceğini ifade etti. Ons altının 4030 dolara kadar geriledikten sonra 4085 dolara toparlanmasını örnek gösteren analist, 4000 doların altındaki seviyelerin alım fırsatı olarak görülmeye devam edileceğini dile getirdi.