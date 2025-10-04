Piyasa analistleri ons altın için teknik seviyeleri de belirledi. Analizlere göre, ons altın için ilk destek seviyesi 3828 dolar olarak saptandı. Bu seviyenin kırılması halinde 3794 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor. Altının yükselişini sürdürmesi için aşması gereken direnç seviyesinin ise 3882–3903 dolar aralığında olduğu ifade ediliyor.