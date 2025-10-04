ABD’de hükümetin kapanması ve zayıf gelen istihdam verileri, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Küresel piyasalarda artan belirsizlikle birlikte ons altın tarihi zirveleri test ederken, gram altın da rekor seviyelere ulaştı. Haftalık bazda ons altın yüzde 2,4, gram altın ise yüzde 2,5 değer kazandı. Uzmanlar, düşük faiz ortamı ve politik risklerin altındaki yükseliş eğilimini desteklemeye devam edeceğini belirtirken, dev bankalardan da dikkat çeken tahminler geldi. Peki, altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi, yoksa düzeltme dönemi mi başlayacak? İşte analistlerden altın yorumları.
ABD’de hükümetin kapanma riskine ve zayıf gelen istihdam verilerine rağmen Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla altın fiyatları yeniden ivme kazandı. Küresel piyasalarda yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Özellikle gram altın, ekim ayının ilk günlerinde yukarı yönlü hareketini sürdürerek yeni rekor seviyeleri test etti. Piyasalarda gözler şimdi Fed’in sonraki adımlarına çevrilmiş durumda.
Analistler, faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesiyle ons altının yükseliş trendini koruyabileceğini, gram ve çeyrek altında ise kısa vadede dalgalı bir seyrin devam etmesinin olası olduğunu belirtiyor. Dev bankalardan da dikkat çeken tahminler geldi. Peki, altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi, yoksa düzeltme dönemi mi başlayacak?
Altın fiyatları ne olur yükselecek mi beklenti ne yönde?
Dolar endeksinin güçlenmesi altının yükselişini sınırlasa da piyasa analistleri, globaldeki düşük faiz beklentisi ve politik belirsizliğin sürecek olmasından ötürü yükseliş eğiliminin devam edeceği yönünde görüş bildiriyor.
Uluslararası yatırım bankası UBS, altının kısa vadede bir miktar değer kaybedebileceği öngörüsünde bulunsa da önümüzdeki aylara dair beklentisini yükseltti. UBS, altın fiyatının 4.200 dolar/ons seviyelerine yükselebileceğini tahmin ediyor. Bankaya göre, ABD'de reel faizlerin düşmesi, doların zayıflaması ve devam eden siyasi belirsizlikler altına olan ilgiyi maksimize edecek.
UBS, bu etkenlerin altın destekli ETF'lere girişleri tahminlerin üzerine taşıyacağını ve yıl sonuna kadar bu girişlerin yaklaşık 830 metrik tona ulaşacağını ifade etti.
Banka, 2025 yılı için merkez bankalarının altın talebi tahminini 900-950 metrik ton aralığında koruyarak, altının küresel portföylerde çekici bir yatırım olmaya devam ettiğini vurguladı.
Piyasa analistleri ons altın için teknik seviyeleri de belirledi. Analizlere göre, ons altın için ilk destek seviyesi 3828 dolar olarak saptandı. Bu seviyenin kırılması halinde 3794 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor. Altının yükselişini sürdürmesi için aşması gereken direnç seviyesinin ise 3882–3903 dolar aralığında olduğu ifade ediliyor.
Altında manipülasyon fiyatlamasının olabileceğini söyleyen İslam Memiş, altının enflasyona karşı en çok koruyan yatırım aracı olduğunu dile getirdi. Gram altının 2 yıllık süreçte yüzde 230 kazandırdığına dikkat çeken Memiş, merkez bankalarının artık doları değil altını tercih ettiğini aktardı.
Memiş, altın çok yükseldi diye üzülen yatırımcılara seslenerek “Üzülmeyin. Teknik olarak satışlara muhtaç olan bir altın piyasası var. Sabredin kısa vadede o teknik düzeltmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz” dedi.
2026’da ons altın tarafında 4250 dolar, gram altında ise 6350 – 6500 TL seviyelerini beklediğini paylaştı.