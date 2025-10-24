24 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Altın denge arayışını sürdürüyor. Küresel piyasada yaşanan gelişmelerle sert düşen altın yeniden toparlanırken kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. Bugün altın yükseldi mi, düştü mü? 24 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.
Altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarındaki sert düşüş yatırımcıların takibinde. Altın alacak ya da altın bozduracak olan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son alış/satış değerlerini inceliyor.
Güncel altın fiyatları (24 Ekim 2025 Cuma)
Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 5.534,70 TL, satış 5.535,39 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 8.855,52 TL’den alınırken, 9.050,37 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 36.090,76 TL’den işlem görüyor.
YÜKSELİŞ ANİDEN DURDU
Ağustos ortasında başlayan hızlı yükseliş, altın fiyatlarını pazartesi günü ons başına 4 bin 381 dolarla rekor seviyeye taşımıştı. Ancak ertesi gün gelen kâr satışlarıyla yükseliş hızla durdu.
İslam Memiş'ten “manipülasyon piyasası” uyarısı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “manipülasyon piyasası” uyarısında bulunarak sosyal medyanın yönlendirmelerine dikkat çekti.
Memiş, altın fiyatlarındaki kısa vadeli dalgalanmalara rağmen 2027 yılı için rekor öngörüsünde bulundu.
"5 YILDIR DÜZENLİ ALIM YAPILIYOR"
Memiş, çeşitli medya organlarında yer alan “Merkez Bankası altın alıyor” iddialarını değerlendirerek bu alımların zaten 5 yıldır düzenli olarak sürdüğünü ifade etti.
Memiş, “Ben özellikle yatırımcılara her zaman şunu sordum: Arkadaşlar ne oldu? Savaş mı var? Yok. Herhangi bir ekonomik problem mi var? Yok. Peki neymiş? Merkez bankaları altın alımı yapıyormuş. 5 yıldan beri alıyor. Her ay düzenli olarak zaten yazıyoruz kimin ne kadar altın aldığını.” dedi.
"REMİ VERİLER DİKKATE ALINMALI"
Uzman isim, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
Merkez Bankası'nın resmi böyle bir açıklaması var mı? Verileri geldi mi? Hayır. Kulaktan dolma şeyler bunlar. Ayrıca satması gayet doğal. Niye aldı ki? Turşusunu mu kuracak altının? İhtiyacı olduğu zaman satacak.