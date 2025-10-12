Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ankara planlı su kesintileri: İşte 12 Ekim ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı

Ankara planlı su kesintileri: İşte 12 Ekim ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı

09:4912/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ankara'da yaşayan vatandaşlar bugün su kesintisi olup olmadığını araştırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 12 Ekim 2025 Pazar günü için planlı su kesintisi programını yayımladı. İşte, ASKİ su kesintisi listesi ve suların geleceği saatler.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara’da yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Su kesintisi yaşayan kent sakinleri, Ankara’da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını arıyor. İşte 12 Ekim 2025 Pazar ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı.

ÇANKAYA'DA SULAR NE ZAMAN. SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Tarihi: 12.10.2025 00:45:00

Tamir Tarihi: 12.10.2025 12:00:00

Detay: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI İLE DUMLUPINAR BULVARI KÖŞE Ø 150 LİK ÇELİK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI TAMAMI BEYAZGÜL SİTESİ , MESA KORU SİTESİ BİR KISMI , DOĞA SİTESİ , MESA PLAZA.

ETİMESGUT’TA SULAR NE ZAMAN. SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Tarihi: 12.10.2025 00:55:00

Tamir Tarihi: 12.10.2025 12:00:00

Detay: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI İLE DUMLUPINAR BULVARI KÖŞE Ø 150 LİK ÇELİK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: Erler Mahallesi bir kısmı.

KEÇİÖREN’DE SULAR NE ZAMAN. SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Tarihi: 12.10.2025 08:10:00

Tamir Tarihi: 12.10.2025 14:00:00

Detay: Plansız su kesintisi Keçiören İlçesi Basınevleri mahallesi Gülhane caddesinde bulunan yağmur suyu imalat çalışması devam etmekte olduğundan çalışma güzergahında bulunan Q200'lük şebeke hattında meydana gelen anlık arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Basınevleri mahallesi ve karargahtepe mahallesi alt kotları.

BEYPAZARI’NDA SULAR NE ZAMAN. SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Tarihi: 12.10.2025 08:55:00

Tamir Tarihi: 12.10.2025 12:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Çamlıbağ sokakta Oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hacıkara mahallesi Çamlıbağ sokak Bir kısmı.

#ASKİ
#Ankara su kesintisi
#ASKİ planlı su kesintisi
#Çankaya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa’da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim BUSKİ su kesinti programı