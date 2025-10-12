Ankara'da yaşayan vatandaşlar bugün su kesintisi olup olmadığını araştırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 12 Ekim 2025 Pazar günü için planlı su kesintisi programını yayımladı. İşte, ASKİ su kesintisi listesi ve suların geleceği saatler.

1 /5 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara’da yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Su kesintisi yaşayan kent sakinleri, Ankara’da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını arıyor. İşte 12 Ekim 2025 Pazar ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı.

2 /5 ÇANKAYA'DA SULAR NE ZAMAN. SAAT KAÇTA GELECEK? Arıza Tarihi: 12.10.2025 00:45:00 Tamir Tarihi: 12.10.2025 12:00:00 Detay: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI İLE DUMLUPINAR BULVARI KÖŞE Ø 150 LİK ÇELİK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen Yerler: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI TAMAMI BEYAZGÜL SİTESİ , MESA KORU SİTESİ BİR KISMI , DOĞA SİTESİ , MESA PLAZA.

3 /5 ETİMESGUT’TA SULAR NE ZAMAN. SAAT KAÇTA GELECEK? Arıza Tarihi: 12.10.2025 00:55:00 Tamir Tarihi: 12.10.2025 12:00:00 Detay: KORU MAHALLESİ BANGABANDHU BULVARI İLE DUMLUPINAR BULVARI KÖŞE Ø 150 LİK ÇELİK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen Yerler: Erler Mahallesi bir kısmı.

4 /5 KEÇİÖREN’DE SULAR NE ZAMAN. SAAT KAÇTA GELECEK? Arıza Tarihi: 12.10.2025 08:10:00 Tamir Tarihi: 12.10.2025 14:00:00 Detay: Plansız su kesintisi Keçiören İlçesi Basınevleri mahallesi Gülhane caddesinde bulunan yağmur suyu imalat çalışması devam etmekte olduğundan çalışma güzergahında bulunan Q200'lük şebeke hattında meydana gelen anlık arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen Yerler: Basınevleri mahallesi ve karargahtepe mahallesi alt kotları.