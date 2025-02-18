Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı. 18 Şubat itibarıyla bir çok semtte su kesintisi belirli saatlere kadar yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte, Ankara su kesintisi programı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Ankara'da 18 Şubat Salı günü sabah saatlerinde suların akmadığını gören vatandaşlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Keçiören, Etimesgut, Pursaklar, Yenimahalle, Pursaklar ve Beypazarı ilçelerinde planlı kesinti yaşandığını belirten ASKİ'nin raporuna göre, suların geleceği saati ve kesinti detaylarını haberimizde derledik.
ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) su kesintisi programını paylaştı. Buna göre Etimesgut, Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi olacaktır.
Bahsi geçem ilçelerin mahallerinde yaşayan vatandaşlar, ASKİ programını incelemeye başladı. İçme suyu hattında oluşan arızalar nedeniyle Etimesgut ,Yenimahalle ve Keçiören ilçelerine su verilemeyecek.
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.02.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesin de sıfır basınç testi uygulamasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür edererek, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Eryaman Mahallesinin bir kısmı, Yeşilova Mahallesinin bir kısmı
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2025 19:00:00
Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle Yenimahalle istasyonumuz faaliyetini durdurmuş olup, bazı Mahallelerimizde su kesintisi yaşanmıştır. Çalışma Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İçin teşekkür ederek, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: çiğdemtepe mahallesi , avcılar mahallesi , kayalar mahallesi, kaletepe mahallesi, burç mahallesi, barıştepe mahallesi.
KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00
Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Etlik ,Ayyvalı ,Aşağı Eğlence ,Emrah İncirli, Sancak Tepe ,Şehit Kubilay , Yükseltepe ,Esentepe ,Yayla ,Kuşçağız ,Pınarbaşı Uyanış ,Tepebaşı, Yeşilöz ,Yeşiltepe ,Kamil Ocak , Çladıran ,Aktepe ,Köşk ,23 Nisan ,Bademlik ,Ufuktepe ,Kanuni ,Atapark, Bağlarbaşı ,Adnan ,Menderes, Basınevleri Mahalleleri.
ASKİ 18 ŞUBAT SU KESİNTİSİ
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.