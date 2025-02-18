ETİMESGUT SU KESİNTİSİ





Arıza Tarihi: 18.02.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesin de sıfır basınç testi uygulamasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür edererek, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Eryaman Mahallesinin bir kısmı, Yeşilova Mahallesinin bir kısmı





YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00

Tamir Tarihi: 18.02.2025 19:00:00

Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle Yenimahalle istasyonumuz faaliyetini durdurmuş olup, bazı Mahallelerimizde su kesintisi yaşanmıştır. Çalışma Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İçin teşekkür ederek, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: çiğdemtepe mahallesi , avcılar mahallesi , kayalar mahallesi, kaletepe mahallesi, burç mahallesi, barıştepe mahallesi.





KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00

Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00

Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etlik ,Ayyvalı ,Aşağı Eğlence ,Emrah İncirli, Sancak Tepe ,Şehit Kubilay , Yükseltepe ,Esentepe ,Yayla ,Kuşçağız ,Pınarbaşı Uyanış ,Tepebaşı, Yeşilöz ,Yeşiltepe ,Kamil Ocak , Çladıran ,Aktepe ,Köşk ,23 Nisan ,Bademlik ,Ufuktepe ,Kanuni ,Atapark, Bağlarbaşı ,Adnan ,Menderes, Basınevleri Mahalleleri.







