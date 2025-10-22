Yeni Şafak
İkinci üniversite kayıt süreci uzatılmıştı! 2025 AÖF 2.üniversite başvuruları için son gün ne zaman?

16:0622/10/2025, Wednesday
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025-2026 öğretim yılı için AÖF ikinci üniversite çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemleri 21 Temmuz'da başlamıştı. Resmi takvime göre 17 Ekim'de bitmesi beklenen kayıt sürecinin uzatıldığı duyuruldu. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? Hangi tarihe kadar yapılacak? İşte 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları için son gün.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 öğretim yılı için sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başladığını resmi olarak duyurdu. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ya da halihazırda bir yükseköğretim programında öğrenim görenler için sunulan bu eşsiz fırsat, bireylerin kariyerlerini güçlendirmelerine ve yeni bir alanda uzmanlaşmalarına olanak tanıyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor? 

AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025-2026 öğretim yılı için AÖF ikinci üniversite çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemleri şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

Başlangıç Tarihi: 21 Temmuz 2025 Pazartesi, saat 10:00

Bitiş Tarihi: 22 Ekim 2025 Cuma, saat 17:00



AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?


Başvurular yalnızca çevrimiçi olarak “aoskayit.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

KİMLER İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU YAPABİLİR?


En az lise veya dengi okul mezunları (yeni kayıt)


Meslek Yüksekokulu veya Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarından mezun adaylar (dikey geçiş)

Örgün öğretimde öğrenci olup Açıköğretim Fakültesi’nde öğrenimine devam etmek isteyenler (yatay geçiş)

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan veya hâlen öğrenim gören öğrenciler (ikinci üniversite)

Açıköğretim Fakültesi mezunları (başvuru yapabilirler; hâlen kayıtlı olanlar başvuramaz)

Yurt dışından mezun olan veya yabancı uyruklu adaylar (TR-YÖS)

İngilizce İşletme lisans programının dil şartlarına dair ayrıntılı bilgi anadolu.edu.tr/acikogretim/isletmeingilizce adresinde yer alıyor.






