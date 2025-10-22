Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 öğretim yılı için sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başladığını resmi olarak duyurdu. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ya da halihazırda bir yükseköğretim programında öğrenim görenler için sunulan bu eşsiz fırsat, bireylerin kariyerlerini güçlendirmelerine ve yeni bir alanda uzmanlaşmalarına olanak tanıyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor?