Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Duyuruya göre, güz dönemi kayıt yenileme süreci 6 Ekim Pazartesi bugün itibarıyla başladı. Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? İşte 2025-2026 AÖF güncel kayıt ücretleri.
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Kayıt yenileme işlemleri, ders ekle-sil ve kayıt ücretlerinin ödenmesinin ardından gerçekleşecek. Kayıt yenileme işlemleri ders seçiminin ardından yapılacak ve ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşmayacak. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ
2025-2026 Öğretim Yılı Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlarlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat
22.30’a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
• İnternet Bankacılığı ile Ödeme
• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
• Mobil Bankacılık ile Ödeme
Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.
• Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir
Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.
• Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir
AÖF Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri
Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Materyal Ücreti ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2025-2026 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır.
Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2025-2026 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
Cumhurbaşkanı Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.