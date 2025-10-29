Ara tatil yaklaşıyor: Milyonlarca öğrencinin beklediği ilk ara tatil ne zaman? 2025 Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte takvim

Öğrenciler ve öğretmenler için kısa bir nefes arası yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen eğitim öğretim takvimine göre yılın ilk ara tatili öncesi heyecan dorukta. Milyonlarca öğrenci, ders temposuna kısa bir mola verecek olmanın sevincini yaşıyor. Ara tatilde okullar kapanacak, dinlenme, seyahat ve aileyle vakit geçirme planları hız kazandı. Peki 2025 Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil kaç gün sürecek ve okullar ne zaman yeniden açılacak? İşte MEB takvimi...

1 /5 2025-2026 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başladı, gözler şimdi yılın ilk ara tatiline çevrildi. Öğrenciler ve öğretmenler, dinlenme fırsatı sunan Kasım ara tatili için geri sayıma geçti. MEB takvimine göre Kasım ara tatili ve ikinci dönem tatil tarihleri belli oldu.

2 /5 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 takvimine göre, ilk ara tatil 7 Kasım Cuma günü ders bitimiyle başlayacak. Öğrenciler 9 gün boyunca tatil yapacak ve 17 Kasım Pazartesi sabahı yeniden ders başı yapacak.

3 /5 1. dönem ne zaman bitecek?

Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma gününe kadar eğitimlerine devam edecek. Bu tarihte 1. dönem karneleri dağıtılacak ve öğrenciler yarıyıl tatiline (15 tatil) girecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

4 /5 İkinci ara tatil Mart ayında

Yılın ikinci ara tatili ise 13 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 23 Mart 2026 Pazartesi günü sona erecek. Böylece öğrenciler bahar öncesi kısa bir dinlenme fırsatı daha bulacak.