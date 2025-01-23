tüm şirket araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğu geldi. UTTS sayesinde, 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik olarak kontrol edilerek, yılda en az 15 milyar liralık kayıt dışılığın önüne geçilecek. TTB kayıt tarihi 31 Ocak 2025'e uzatıldı. Peki UTTS başvurusu nasıl yapılır? UTSS kimler için zorunlu oldu?
Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sistemi, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir. Peki Araçlar için UTTS kaydı için son gün ne zaman? UTTS başvurusu nasıl yapılır?
Araçlar için UTTS kaydı için son gün ne zaman?
5 Ekim 2023 32330 Sayılı Resmi Gazete’de Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği gereği, işletmeye dahil olan veya kiralama yolu ile elde edilen ve işte kullanılan taşıtlara 31 Ocak 2025 tarihine kadar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kaydını yaptıran mükellefler, 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj işlemlerini tamamlayabilecek ve bu süre boyunca akaryakıt harcamalarını vergi indirimi kapsamında gider göstermeye devam edebilecektir. 31 Ocak 2025 tarihine kadar UTTS kaydını yaptırmayan mükellefler, bu tarihten sonra UTTS kapsamında düzenlenmemiş akaryakıt satış fişlerini vergi indiriminde kullanamayacaklar.
UTTS başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular, www.utts.gov.tr üzerinden yapılacak. Buradan “UTTS Ana Kullanıcı Hesabı” açılarak işlemler başlatılacak.
UTSS kimler için zorunlu oldu?
Aşağıdaki taşıt gruplarının sahibi mükelleflerin taşıtlarını, yine aşağıda belirtilen tarihlere kadar UTTS’ye kaydettirme zorunluluğu bulunmaktadır:
• Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar (en geç 31/12/2024 tarihine kadar),
• Trafiğe ilk defa kaydedilen sıfır kilometre bireysel taşıtlar (1/07/2025 tarihinden itibaren kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde),
• Akaryakıt dağıtım şirketlerine ait taşıt tanıma sistemlerini kullanan bireysel taşıtlar (30/06/2025 tarihine kadar).
UTSS ödemesi nereye yapmakta?
Ödemeler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve aşağıda bilgileri bulunan banka hesabına yapılacaktır. Ödeme işlemi, taşıt ekleme süreci tamamlandıktan sonra, belirtilen banka bilgileri kullanılarak gerçekleştirilebilir.
TTB takılmazsa ne olur?
UTTS kapsamında yer alan taşıta TTB taktırılmaması akaryakıt alımını kısıtlayan bir durum değildir. Ancak, UTTS’de düzenlenmeyen akaryakıt fişleri gider beyanında kullanılamayacak ve mükelleflerin bunları vergi indirimine konu etmeleri mümkün olamayacaktır.