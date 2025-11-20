ASGARİ ÜCRET OCAK ZAM ROTASI OLUŞTU: Asgari ücrete ne kadar zam gelir, toplantıları ne zaman yapılacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı, yılın son dönemine girilmesiyle yeniden gündemin en sıcak maddesi oldu. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirleyeceği yeni tutar için piyasa tahminleri ve uzman değerlendirmeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Peki Ocak 2026’da asgari ücret ne kadar olacak?