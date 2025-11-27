Yeni Şafak
Asgari Ücret Zam Oranında Rakam Verdi! Tüm Maaşları Etkileyecek: Yüzde 20-25-30 Aralığında...

12:1327/11/2025, Perşembe
2026 asgari ücretine ilişkin gözler aralık ayında yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Çalışma hayatını yakından ilgilendiren zam pazarlıkları sürerken, Prof. Dr. Cem Kılıç beklentilerin yüzde 25-30 bandında şekillendiğini belirtti. Mevcut öngörüler, yeni yıl itibarıyla asgari ücretin 27 bin lirayı aşabileceğine işaret ediyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için geri sayım devam ederken, aralık ayındaki toplantıdan çıkacak rakam merak konusu oldu. Ekonomist Prof. Dr. Cem Kılıç, zam oranına dair tahminlerin yüzde 25 ila 30 seviyesinde dolaştığını ifade etti. Bu değerlendirmeler, 2026 asgari ücretinin 27 bin liranın üzerinde belirlenebileceğini gösteriyor.

 "NTV canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Ne zaman sendikalarla toplantı yapılacak?" sorusuna yanıt verdi.

Aralık ayının ilk haftasında bir toplantı beklediğini belirten Kılıç, "Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlendirecektir. Bakanlık, hem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) hem de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) toplantı çağrısında bulunacaktır." dedi.

İlk toplantının genellikle usulen bir araya gelip niyet belirlemek için olduğunu ifade eden Cem Kılıç, bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TİSK ve TÜRK-İŞ' de de toplantılar olabileceğini söyleyen Kılıç şöyle konuştu:

“Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına, açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi."

27 VEYA 28 BİN LİRA OLABİLİR

Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Eğer 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bu rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam gelirse 27 bin 630 TL'ye yükselecek.

