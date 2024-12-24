Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ocak asgari ücreti zammında sona gelindi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücret için sürpriz karar çıktı. Perşembe ya da cuma günü yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı bugün 20.30'da yaptı.