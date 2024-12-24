Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4'üncü toplantısını bugün saat 20:30’da yaptı. Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağı merak konusu. Peki asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa 2025 asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ocak asgari ücreti zammında sona gelindi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücret için sürpriz karar çıktı. Perşembe ya da cuma günü yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı bugün 20.30'da yaptı.
Asgari ücret açıklandı mı?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yaptı. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu.
Asgari ücrete ne kadar oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı gerçekleştirildi. Buna göre 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. İşveren desteği 700 liradan bin liraya çıktı.
İşsizlik maaşı, GSS primi, İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi, doğum ve askerlik borçlanması ve Stajyer maaşı ne kadar oldu?
Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artış sonrası 22 bin 104 TL’ye yükseldi.
En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.
En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.
Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL oldu.
İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL oldu.
İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL oldu.
En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL oldu.
BES kesintisi 600,07 TL’den 780.09 TL oldu.
Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL’den 8 bin 451.05 TL oldu.
En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu.
En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.
Stajyer maaşı 5.100,64 TL’den 6.630,83 oldu.