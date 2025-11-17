ASGARİ ÜCRETE BEKLENEN ZAM TAHMİNİ: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, komisyon toplantısı ne zaman?

KOMİSYON TOPLANACAK

“Geçen dönem asgari ücret net 22 bin 104 liraya yükseldi. Böylece 2002’den bu yana reel olarak yüzde 223 artış oldu. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz.

2016’da başlattığımız asgari ücret desteğini, 2025 için aylık 1000 liraya yükselttik. Sekiz ayda 1.5 milyon işyerine yaklaşık olarak 41.6 milyar lira asgari ücret desteği verdik.