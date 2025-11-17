ASGARİ ÜCRETE BEKLENEN ZAM TAHMİNİ: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, komisyon toplantısı ne zaman?

Asgari ücrete yapılacak zam, yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan tarafından merakla takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmeler öncesi yeni ücret seviyesine ilişkin beklentiler yükselirken, enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler zam hesaplamalarında belirleyici olacak. Peki, 2025 asgari ücreti ne zaman açıklanacak, zam oranı ne kadar olacak?
Milyonların gözü, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına çevrildi. Komisyonun toplanmasına kısa bir süre kala zam hesaplamalarında kullanılacak enflasyon verileri ve ekonomik tablo gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Çalışanlar ve işverenler, “Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman duyurulacak?” sorularına yanıt arıyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON GELİŞMELER
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz” dedi.
Bakanlığının 447.9 milyar liralık 2026 bütçesini Meclis Plan-Bütçe Komisyonu’na sunan Bakan Işıkhan, tüm dünyanın hızla dönüşen bir çalışma hayatıyla karşı karşıya olduğunu, teknolojinin de etkisiyle sosyoekonomik alanda yaşanan köklü değişimlerin, çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini söyledi. Bakan Işıkhan sunumunda asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar birçok konuda şu başlıklara dikkat çekti:
KOMİSYON TOPLANACAK
“Geçen dönem asgari ücret net 22 bin 104 liraya yükseldi. Böylece 2002’den bu yana reel olarak yüzde 223 artış oldu. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz.
2016’da başlattığımız asgari ücret desteğini, 2025 için aylık 1000 liraya yükselttik. Sekiz ayda 1.5 milyon işyerine yaklaşık olarak 41.6 milyar lira asgari ücret desteği verdik.
Kamu görevlileri ve emeklilere 2026’da yüzde 11+7, 2027’de yüzde 5+4 oranında zam yapıldı, enflasyon farkı olması halinde aradaki fark da ilave edilecek.
889 iş müfettişiyle uygulanan rehberlik temelli denetim yaklaşımı sayesinde işyerlerinde belirlenen uygunsuzlukların yaklaşık yüzde 90’ı teftiş süresinde düzeltildi. Bu kapsamda, 1.2 milyon çalışana ulaştık. Yapılan teftişlerde, eksik işçilik alacaklarına ilişkin yaklaşık 954 milyon liranın işçilere ödenmesini, vergi ve sigorta primi adı altında da kamuya yaklaşık 540 milyon liranın aktarılmasını sağladık. Mevzuata aykırılığı devam eden iş yerlerine 1.1 milyar lira idari para cezası uyguladık.”
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde en önemli etken enflasyon oranları oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta yılın son enflasyon raporunu yayımladı. Önceki raporda yüzde 25-29 aralığında öngörülen yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi. Yeni rapora göre 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 31 ila 33 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.