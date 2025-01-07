ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025? MSB askerlik celp ve sevk tarihleri son dakika...





Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. Askerlik görevi için hangi tarihlerde ve hangi illere sevk olacağını merak eden yükümlüler e-Devlet'in Askerliğim bölümünden sorgulamalarını yapabilecek. MSB'nin 2025 yılı takvimine göre, yükümlülerin kuvvet, sınıf, branş, celp ve sevk dönemi ile eğitim esas birliklerinin açıklanacağı tarih 29 Ocak 2025 olarak duyuruldu.