ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025? MSB askerlik celp ve sevk tarihleri son dakika...

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 askerlik celp ve sevk takvimini duyurdu. Binlerce askerlik yükümlüsü ise celp ve sevk tarihlerini merak ediyor. TSK bünyesinde silahaltına alınacak olan yedek subay adayı, yedek astsubay adayı ile er statülerindeki yükümlüler askerlik yerlerini e-devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB 2025 askerlik celp ve sevk takvimi...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. Askerlik görevi için hangi tarihlerde ve hangi illere sevk olacağını merak eden yükümlüler e-Devlet'in Askerliğim bölümünden sorgulamalarını yapabilecek. MSB'nin 2025 yılı takvimine göre, yükümlülerin kuvvet, sınıf, branş, celp ve sevk dönemi ile eğitim esas birliklerinin açıklanacağı tarih 29 Ocak 2025 olarak duyuruldu.
ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ve erler için sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Seçim ve sınıflandırma işlemleri, adayların askerlik hizmet tercihlerine göre yapılacak ve sevk tarihleri netleşecek.
SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri belli oldu. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde açıklandı:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 6 Şubat 2025
Er (2. Grup): 6 Mart 2025
Er (3. Grup): 3 Nisan 2025