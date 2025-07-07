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ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? Yaz okulu ders kayıt tarihi

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? Yaz okulu ders kayıt tarihi

13:317/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), öğrencilerin merakla beklediği "Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı için Bilgilendirme" duyurusunu yayımladı. Bu duyuruyla birlikte, özellikle mezuniyete bir veya üç dersi kalan öğrencilerin heyecanla beklediği ATA AÖF üç ders sınavının ne zaman yapılacağı da netlik kazandı. Fakülteden yapılan açıklamaya göre, Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı, 24 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki yaz okulu ders kayıtları ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi "Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı için Bilgilendirme" duyurusu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavları ağustos ayında gerçekleştirilecek. Peki, ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? Mezuniyet üç ders sınav tarihi ne zaman? İşte ATA AÖF yaz okulu kayıt başlangıç tarihi.

ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

Ders Kayıt Tarihleri: 14 Temmuz – 20 Temmuz 2025

Derslerin Başlangıç Tarihi: 21 Temmuz 2025

Derslerin Bitiş Tarihi: 22 Ağustos 2025

ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı Ne Zaman?

Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı Tarihi: 24 Ağustos 2025

Mezuniyet Üç Ders Sınavı için kayıt gerekiyor mu?

Mezuniyet Üç Ders Sınavı için herhangi bir kayıt işlemi yapılmasına gerek yoktur.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı ve yaz okulu sınavına kimler girer?

Bir öğrenci aynı dönemde hem Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na hem de Yaz Okulu’na katılamaz. Mezuniyet Üç Ders Sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırdıkları zaman Yaz Okulu Sınavına girebilecek, Mezuniyet Üç Ders Sınavına giremeyeceklerdir.

ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavına kimler katılabilir?

ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavına yalnızca, 2024-2025 Güz ve Bahar yarıyıllarında dersleri alıp başarısız olan ve mezuniyet için en fazla üç dersi kalan öğrenciler katılabilir.

#ATA AÖF
#ATA AÖF üç ders sınavı
#Yaz okulu ders kayıt tarihi
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