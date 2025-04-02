ATV canlı izleme ekranında bu akşam derbi mücadelesi yer alıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı saat 20.45'te ATV ekranlarında futbolseverler ile buluşacak. ATV yayın akışında da belirtildiği gibi derbi şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Yarı finale kalacak takımın belirleneceği heyecan dolu Fenerbahçe (FB)-Galatasaray (GS) derbisini ATV'den şifresiz canlı izlemek için sayfamıza bakmanız yeterli. İşte derbi maçtan son gelişmeler ve canlı yayın bilgileri.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. ATV ekranlarından canlı izlenebilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. İki ezeli rakibin zorlu mücadelesini ATV'den şifresiz canlı izlemek isteyenler, yazımızda paylaştığımız link ve frekans bilgilerini kullanabilirler. ATV'nin resmi internet sitesinde de yer aldığı gibi, şifresiz canlı yayınlanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kazanan ekip yarı finale yükselecek. İşte FB GS derbi maçı ATV canlı izleme sayfası.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI ATV'DE CANLI YAYINLANIYOR
Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi tek maç usülüne göre oynanacak ve kazanan takım yarı finale adını yazdıracak. Derbi, ATV'den şifresiz canlı izlenebilecek.
ATV CANLI İZLE FENERBAHÇE (FB)-GALATASARAY (GS) DERBİSİ CANLI YAYINI
DERBİDE KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 52'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 64 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 386 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 64 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.
Ligde oynanan son derbide 7 sarı çıktı
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon RAMS Park'ta oynanan derbide hakem 7 kez sarı kartına başvurdu. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçeli futbolculara 2, Galatasaraylılara da 5 sarı kart gösterildi.
Son 10 derbide kart raporu
Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 4 kırmızı, 32 sarı kartla cezalandırıldı. Galatasaray'a ise aynı süreçte kırmızı kart gösterilmezken, 45 sarı kart gösterildi.
Fenerbahçeli taraftarlar coşkuyla derbiyi bekliyor
Fenerbahçeli taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile oynayacakları maçın başlamasını Kadıköy'de meşale yakıp tezahüratlarla bekliyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray'ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Volkan Narinç üstlenecek.
Bu mücadele öncesinde stadyum çevresinde toplanan taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlar eşliğinde maçın coşkusunu yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlar maç saatine doğru ise stadyuma hareket etti. Güvenlik önlemleriyle stadyuma giren Fenerbahçeli taraftarlar, maç saatini beklemeye başladı.
ATV YAYIN AKIŞI-2 NİSAN 2025
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
19: 45 Derbi Günü
20: 45 Fenerbahçe - Galatasaray
22: 50 Kuruluş Osman 186.Bölüm
01: 50 Can Borcu 14.Bölüm
05: 00 Hercai
ATV FREKANS AYARLARI
Uydu Frekansları
atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan tarattırılıcaktır.
a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .
b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.
c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.
d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..
e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.
f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.
g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.
h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.
Frekans değerleri;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )