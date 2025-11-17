AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2025 güz dönemi İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları

AUZEF sonuçları için geri sayım başladı. Güz yarıyılı ara sınavları 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleşti. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru soruldu ve soruların çözümü için 30 dakika süre verildi. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF sınav değerlendirmesi nasıl yapılacak? 2025 güz dönemi İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı.

8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF vize sınavları için sonuç tarihi gündem konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, fakültenin internet sitesi üzerinden açıklanacak olan bilgilere erişmek için AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 güz dönemi AUZEF sonuç tarihi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl AUZEF sınav sonuçları, sınavdan 2 hafta sonra erişime açılmıştı. Bu yıl da AUZEF sınav sonuçlarının 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.



