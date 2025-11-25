Aydın TOKİ konutları nereye yapılacak? 500 bin sosyal konut TOKİ evleri hangi ilçelerde var?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Proje kapsamında Aydın’da 7 bin 123 yeni konut inşa edilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek proje, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin konutun yapılmasını hedefliyor. Proje kapsamında inşa edilecek konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2+1 daireler ile 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak ve dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla sunulacak. Peki Aydın TOKİ sosyal konutları hangi ilçelerde olacak? İşte ilçe ilçe TOKİ konut sayıları.
“Yüzyılın Konut Projesi” adı verilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hazırlıklar hız kazandı. Proje kapsamındaki konutlar, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. 81 ilde hayata geçirilecek projede, il merkezi ve ilçeye ayrılan konut sayıları belirlenmeye başlandı. Projede, konut sayılarının belirlenmesinde illerin nüfus yoğunluğu, kira artışları ve barınma talebi gibi kriterler esas alındı. Aydın’da 7 bin 123 konutun inşa edileceği projede, ilçelere göre konut dağılımı da netleşti. Peki Aydın’da 7 bin 123 TOKİ konutu nereye yapılacak? İşte Aydın’da yapılacak TOKİ sosyal konutların yerleri.
Aydın'da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Aydın’da Efeler, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik,İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
Büyükşehirlerdekiler TOKİ 500 bin sosyal konuta nasıl başvuracak, ilçe oturanlar il merkezindeki projeye başvurabilir mi?
“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” ikamet ile ilgili; İl Merkezinde yapılan projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
İlçede yapılan projeler için İlçede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
Beldede yapılan projeler için Beldede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
Büyükşehirlerde İl Merkezindeki İlçelerde ikamet edenler İlçe ayrımı olmadan İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.
TOKİ Aydın sosyal konut fiyatları ne kadar?
Aydın'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Aydın'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Aydın'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.