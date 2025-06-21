Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi, saat 10:15’te başlayacak, 13:00’te sona erecek. Üniversite öğrencisi adaylarını ise 2 oturum daha bekliyor. Peki, 2025 AYT ve YDT oturumları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte YKS sınavı 2025 AYT ve YDT oturumu hakkında bilgiler.

1 /7 Bu yıl 2,5 milyondan fazla adayın katılacağı 2025-YKS, hafta sonu Türkiye genelindeki 81 il ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde yapılıyor.



2 /7 YKS'DE İLK OTURUM BUGÜN YAPILDI

YKS'nin bugün saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 560 bin 649 aday katılıyor. Sınav, 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştiriliyor. TYT oturumunda 333 bin 836 kişi görev yapıyor.

3 /7 AYT VE YDT NE ZAMAN YAPILCAK?

22 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi AYT ve Yabancı Dil Testi YDT yapılacak.

4 /7 AYT SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Alan Yeterlilik Testi AYT 2025, 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. 180 dakika sürecek olan AYT saat 13.15'te sona erecek.

5 /7 YDT SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Yabancı Dil Testi YDT 2025, 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. 120 dakika sürecek olan sınav saat 17.45'te sona erecek.

6 /7 YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

YKS soru ve cevapları 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek TYT sınavın sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. YKS TYT sınavı saat 13:00'te sona erecek. ÖSYM tarafından sınavın sona ermesinin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını adayların erişimine açılacak. Alan Yeterlilik Testi AYT 2025, 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. 180 dakika sürecek olan AYT saat 13.15'te sona erecek. Yabancı Dil Testi YDT 2025 ise, 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. 120 dakika sürecek olan sınav saat 17.45'te sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra 2025 YKS soru cevap anahtarı ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak.





