Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları sonrası futbolda bahis soruşturması genişliyor. İşte detaylar.
Bahis nedeniyle Türk futbolunda yozlaşmanın ve ahlaksızlığın boyutunu tartıştıklarını vurgulayan İbrahim Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: "Federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem gözbebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı.
371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir süre var. Saydığımız rakamlar, bu süreye giren rakamlar."
Futbolda bahis oynayan futbolcular var mı?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "371 hakemin bahis hesabı olduğunun ve 152' sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği." açıklaması üzerine başlatılan soruşturma genişliyor. Soruşturma sadece hakemlerle sınırlı kalmayacak. Bahisçi 7 hakem ve 15 yardımcısının Süper Lig ve 1. Lig'de maç yönettiği ortaya çıktı. 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde maçta bahis oynadığı anlaşıldı. Bir hakemin tek başına 18 binden fazla bahis oynadığı tespit edildi. TRT Haber’in haberine göre, hakemlerin akrabaları, yakınları ve futbol yöneticileri de bağlantıları inceleniyor. Yüzlerce futbolcunun da inceleme kapsamına alındığı, toplam sayının 3 bin 700'e ulaşabileceği belirtiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da 6 ay önce bir soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Başsavcılık son 5 yıllık kayıtların inceleneceğini duyurdu.
Bahis iddiaları, 2 yıl önce tek bir pozisyonun bile olmadığı, 2. ligde oynanan Sincan Belediyesi Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçından sonra gündeme gelmişti. Futbolcuların yanı sıra yöneticiler de idari ceza aldı. İlk adım bu olaydan sonra atıldı. Her dört hakemden birinin bahis oynadığının anlaşılmasıyla soruşturma derinleşti. Başsavcılık hakemlerin gözaltına alındığı iddiasını yalanladı.
Hangi Hakemler Bahis Oynuyor?
İsimler açıklanmasa da, TFF Başkanı hangi seviyede kaç hakemin bahis oynadığını duyurdu. Aktif olarak bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin klasmanlara göre dağılımı şu şekilde:
Üst Klasman Hakemi: 7
Üst Klasman Yardımcı Hakemi: 15
Klasman Hakemi: 36
Klasman Yardımcı Hakemi: 94