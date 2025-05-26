Yeni infaz düzenlemesi ve af yasası son dakika gelişmeleri ile gündemde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. İnfaz düzenlemesi, 10. Yargı Paketi kapsamında araştırılan husus oluyor. Merakla beklenen 40 maddelik yargı paketiyle ilgili Meclis’te çalışmalar sürüyor. Taslakta, cezaların caydırıcılığı ve tutuklamaya ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. Peki, Bayramdan önce af gelecek mi? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi genel af yasası çıkacak mı? İşte İnfaz düzenlemesi ve 10. Yargı Paketi kapsamında mahkumların tahliyesinde yaşanan son gelişmeler...
10. Yargı Paketi ile infaz düzenlemesi ve af yasası Meclis gündeminde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 40 maddelik taslağın tamamlandığını duyurdu. Düzenleme, iki yılın altındaki suçlar için yeni adımlar içeriyor. Peki, af yasası çıkacak mı? Bayramdan önce mahkumlar tahliye mi olacak? İşte ayrıntılar....
10. YARGI PAKETİ SON DURUM NE?
16 Mayıs'ta Hatay’ın Erzin ve Samandağ ilçelerine yapılacak olan yeni adliye binalarının temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinde ceza adaleti sistemiyle ilgili önemli düzenlemelerin yer alacağını belirterek, “Yeni yargı paketi, ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var." açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili dezenformasyona yönelik haberlerin bulunduğunu vurgulayarak, “Vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgileri yayarak birtakım kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması amacıyla hazırlanan 10. Yargı Paketi kanun teklifi taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu söyledi.
Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 40 maddelik ceza adaleti sisteminin etkinliğin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak 3 aşamadan oluşan ceza adalet sisteminin her bir aşamasının daha etkin olması ve özellikle vatandaşlarımızın yargıya güvenini, adalete güvenini daha da yukarıya çıkaracak, toplumun suçtan ve suçludan korunması noktasında toplumsal barış ve huzurun sağlanması noktasında önemli hususları ihtiva edecek hükümler içeren taslağımızı milletvekillerimizin takdirine arz ettik. Önümüzdeki günler içerisinde inşallah mecliste görüşmeleri başlayacak."
GENEL AF VAR MI?
Geçtiğimiz günlerde ise pakette özellikle trafik suçlarında toplumda rahatsızlık oluşturan, yol kesme ve kutlama günlerinde silah kullanılması gibi konuların yer alacağını anlatan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus, bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler, cezaevlerindeki şartlarla ilgili yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili. Yine bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsamı itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil."
10. YARGI PAKETİ KAPSAMI, MADDELERİ NE?
10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.
8’DE 1’İNİ YATACAKLAR
- Mevcut ceza sisteminde iki yılın altındaki suçların yatarının olmamasının “cezasızlık algısına” yol açtığı eleştirisi de dikkate alınarak bir düzenleme daha yapıldı. Taslak düzenlemeyle, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanarak, etkili bir infaz sistemi oluşturulması hedeflendi. Buna göre cezası 2 yılın altında kalan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getiriliyor.
HÂKİME TAKDİR YETKİSİ
- Taslağa göre iki yılın altında ceza gerektiren suçlarda hâkimler genel olarak tutuklama kararı vermeyecek. Ancak, hâkimlere iki yılın altındaki suçlarda tutuklama konusunda bir takdir yetkisi tanınacak. Hâkim, “Şüphelinin davranışlarının yeniden bir suç işleyeceği hususunda kuvvetli şüphe oluşturması (suç işleme eğilimi)”, “Suçun işleniş şekli”, “Suçtan meydana gelen zararın ağırlığının kamu düzenini önemli ölçüde bozması” hallerinde; suçun cezası iki yılın altında bile olsa şüphelinin tutuklanmasına karar verebilecek.
KADIN CİNAYETLERİ
- Başta kadın cinayetleri olmak üzere kamu vicdanını yaralayan ve cezasızlık algısına neden olan “haksız tahrik” uygulaması da değiştiriliyor. Mahkeme, sanıklara haksız tahrik ve teşebbüs hallerinde daha az indirim uygulayarak, daha fazla ceza verecek. Yaralama suçunun cezası da yüzde 50 artırılıyor. Kadın cinayetlerinde sıklıkla “otomatik uygulandığı” eleştirisine yol açan “haksız tahrik”le hâkim, sanığın “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasını 18-24 yıla indirebiliyordu. Taslakla, haksız tahrik uygulanması halinde, “ağırlaştırılmış müebbet” cezası artık 22 ila 30 yıla indirilebilecek. “Müebbet hapis” haksız tahrik uygulamasıyla 12-18 yıl hapse indiriliyordu. Taslakla bu da 16 ila 22 yıl hapis şeklinde uygulanacak.
COVID DÜZENLEMESİ
PAKETLE, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ve halen cezaevindeki hükümlüler, 3 yıl erken denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilecekler. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı COVID izni düzenlemesi bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. COVID yasasında yapılacak düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlara ilave 3 yıl denetimli serbestlik verilmesi öngörülüyor.
BAYRAMDAN ÖNCE AF GELECEK Mİ?
TV100’de yayımlanan Gündem Özel programında konuşan Sinan Burhan, af maddesini içeren infaz düzenlemesinin salı günü Meclis'e sunulacağını ve bayramdan önce suç ayrımı olmaksızın 35 bin kişinin cezaevinden tahliye edileceğini öne sürdü.
SALI GÜNÜ DÜZENLEME MECLİS'E SUNULACAK
Burhan, Cumhur İttifakı milletvekillerinin salı günü infaz düzenlemesini Meclis’e sunacağını belirtti.
Edinilen bilgilere göre, düzenleme 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen ve 3 yılın altında cezası kalan tüm suçları kapsayacak. Bu kapsamda cezası 3 yılın altında olan mahkumlar –suç ayrımı olmaksızın– hapisten çıkacak.
BAYRAMDAN ÖNCE 35 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK
Burhan, bayram öncesinde yaklaşık 35 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesinin beklendiğini söyledi.
Ayrıca düzenlemeden bir yıl içinde toplam 55 bin kişinin yararlanmasının öngörüldüğünü de ekledi.